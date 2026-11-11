Unsichtbar für Radare: China veröffentlicht Video vom Angriff der geheimen GJ-11 Drohne

Die chinesische Luftwaffe hat erstmals offiziell Aufnahmen der streng geheimen und radarunsichtbaren GJ-11 "Sharp Sword" Kampfdrohne veröffentlicht, die deren internes Design sowie einen präzisen Angriff auf ein Ziel zeigen. Das über den Sender CCTV verbreitete Video hat in der globalen Militärexperten- und Technologie-Community großes Interesse geweckt.

Stealth-Technologie und interne Waffenschächte

Den gezeigten Aufnahmen zufolge basiert das Design und die Konstruktion des flügellosen unbemannten Luftfahrzeugs auf den weltweit fortschrittlichsten Stealth-Technologien (Tarnkappentechnik). Zu den wichtigsten technischen Merkmalen der Drohne gehören:

Interne Waffenschächte: Im unteren Teil des Rumpfes, zwischen den Hauptfahrwerken, befinden sich zwei verdeckte Schächte mit gezackten Klappen, die dazu dienen, Raketen und Bomben vor Radarstrahlen verborgen zu transportieren.

Stealth-Materialien: Die Außenhaut der Drohne ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die Radarwellen des Gegners vollständig absorbiert. Zudem ist der Triebwerksauslass besonders geschützt, um die Radarsignatur auf ein Minimum zu reduzieren.

Technische Parameter Eigenschaften der GJ-11 "Sharp Sword" Drohne Typ des Fluggeräts Radarunsichtbare Stealth-Kampfdrohne (UUAV) Waffenunterbringung Interne, gezackte Waffenschächte unter dem Rumpf Steuerungssystem Fernsteuerung durch Operatoren von Bodenstationen aus Vorbereitungszeit Die Vorbereitung auf Kampfeinsätze dauert zwischen 6 Stunden und mehreren Tagen Kampftests Erfolgreicher Treffer bei bewölktem Wetter via CCTV demonstriert

„Der offene Einsatz von Stealth-Drohnen wie der GJ-11 markiert einen technologischen Quantensprung für die chinesische Militärluftfahrt.“

Kampftests und Präzision im zweiten Anlauf

Die vom chinesischen Staatsfernsehen veröffentlichten Aufnahmen zeigen Tests der Drohne unter realitätsnahen Kampfbedingungen. Insbesondere bei bewölktem Wetter konnte das Fluggerät das Ziel bereits im zweiten Anlauf mit hoher Präzision zerstören.

Expertenweisen darauf hin, dass die Steuerung solcher Geräte und die Vorbereitung auf Einsätze zeitintensiv sind – der Prozess kann 6 Stunden in Anspruch nehmen und unter komplexen Bedingungen sogar mehrere Tage dauern. Die öffentliche Präsentation dieser Drohne wird das Kräfteverhältnis auf dem globalen Verteidigungsmarkt zweifellos beeinflussen.

Glauben Sie, dass Chinas neue Stealth-Drohne Radarsysteme umgehen und moderne Luftabwehrsysteme überwinden kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!