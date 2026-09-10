Apple erhöht Preise für die neue iPhone 17-Reihe ohne Begründung

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Apple erhöht Preise für die neue iPhone 17-Reihe ohne Begründung

Der amerikanische Technologieriese Apple hat seine traditionelle Strategie aufgegeben und die Preise seiner neu vorgestellten Smartphones geändert. Laut ixbt.com sanken die Preise für Vorgängermodelle normalerweise nach der Einführung einer neuen Generation, doch diesmal ist die Situation völlig anders. Dies berichtet Ixbt.com.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Preise für die iPhone 17-Reihe ohne offizielle Stellungnahme erhöht hat. Diese Entscheidung, die Analysten und Kunden gleichermaßen überraschte, dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Marktpreisgestaltung haben.

Preisgestaltung der neuen Modelle

Berichten zufolge sind alle Geräte der Hauptreihe um 100 Dollar teurer geworden. Insbesondere das Basismodell des iPhone 17 mit 256 GB Speicher kostet nun 900 Dollar. Für die 512 GB-Version müssen Nutzer 1100 Dollar bezahlen.

Auch das als preiswert geltende iPhone 17e blieb von der Preisänderung nicht verschont. Die 256 GB-Variante dieses Smartphones kostet 700 Dollar, die 512 GB-Version liegt bei 900 Dollar. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den neuen Geräten, die bei Käufern auf großes Interesse gestoßen sind.

iPhone Air Modell und Speichervarianten

Die größten Änderungen innerhalb der Reihe betreffen das iPhone Air. Die 256 GB- und 512 GB-Versionen des iPhone Air stiegen auf 1100 bzw. 1300 Dollar. Den größten Preissprung gab es jedoch bei den Modellen mit der höchsten Konfiguration.

Insbesondere das Topmodell des iPhone Air mit 1 TB Speicher wurde um 300 Dollar teurer und erreichte einen Preis von 1700 Dollar. Gleichzeitig bleibt das iPhone 16 der vorherigen Generation im offiziellen Verkauf, wobei der Einstiegspreis auf 800 Dollar festgelegt wurde.

Gerüchten zufolge plant Apple eine vollständige Erneuerung der günstigeren Smartphone-Reihe erst für das Frühjahr 2027. Bis dahin wird davon ausgegangen, dass Apple die aktuelle Generation des iPhone 17, 17e und Air parallel zu den kommenden iPhone 18 Pro und iPhone Duo weiter verkaufen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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