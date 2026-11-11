«Stärker als Messi und Ronaldo»: Steven Gerrard mit sensationeller Aussage über Lamine Yamal

Die Liverpool-Legende und der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Steven Gerrard, hat mit einer Einschätzung über das Talent des Stürmers vom FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, die Fußballwelt aufhorchen lassen. In einem Interview mit dem britischen Magazin The Touchline verglich der ehemalige Mittelfeldspieler das junge Talent mit den zwei Giganten des modernen Fußballs — Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und stellte sie direkt gegenüber.

«In der Entwicklung voraus»: Gerrards Analyse

Steven Gerrard erinnerte sich an die Zeit, als die größten Rivalen der Fußballgeschichte 19 Jahre alt waren, und betonte, dass das Potenzial und die Entscheidungsfindung des spanischen Flügelspielers in diesem Alter weit über dem damaligen Niveau von Messi und Ronaldo lägen:

«Lamine Yamal spielt mit 19 Jahren auf einem Cristiano Ronaldo und Lionel Messi überlegenen Niveau. Wenn man sie im Alter von 19 Jahren vergleicht, liegt Lamine Yamal in Bezug auf seine Entwicklung und seinen Einfluss auf das Spiel deutlich vorne.»

Yamals Aufstieg in den Profifußball verlief in beispiellosem Tempo. Er debütierte im April 2023 im Alter von nur 15 Jahren für die erste Mannschaft der Katalanen. Bei der Europameisterschaft 2024 wurde er nicht nur mit Spanien Europameister, sondern stellte auch einen Rekord als jüngster Spieler auf, der jemals in einem Finale eines großen internationalen Turniers stand.

Indikator / Kriterium Aktuelle Statistiken und Ergebnisse von Lamine Yamal Alter und Verein/Nationalmannschaft 19 Jahre, FC Barcelona und spanische Nationalmannschaft Debütdatum April 2023 (Einstieg in den Profifußball mit nur 15 Jahren) Leistung in der aktuellen Saison 13 Tore und 12 Assists in 16 Spielen (insgesamt 25 Scorerpunkte) Marktwert 220 Millionen Euro (laut Transfermarkt der wertvollste Spieler der Welt) Internationale Erfolge Euro-2024-Sieger, jüngster Spieler in der Geschichte eines EM-Finales Persönliche Auszeichnungen Dreimal in Folge als bester Nachwuchsspieler der Welt ausgezeichnet

«Während Messi und Ronaldo mit 19 Jahren gerade erst im Profifußball Fuß fassten, ist Yamal in diesem Alter bereits Europameister und entscheidet Spiele im Alleingang.»

Absoluter Rekord von 220 Millionen Euro

Seine Produktivität in dieser Saison hat Lamine zum gefährlichsten Angreifer des Planeten gemacht – in nur 16 Spielen erzielte er 13 Tore und lieferte 12 Vorlagen. Das Portal Transfermarkt schätzt seinen Marktwert auf astronomische 220 Millionen Euro.

Yamal, der zudem dreimal in Folge als bester junger Spieler der Welt ausgezeichnet wurde, ist aufgrund seines aktuellen Entwicklungstempos zweifellos ein absoluter Anwärter auf den Ballon d'Or in den kommenden Jahren.

Glauben Sie auch, dass der 19-jährige Lamine Yamal stärker ist als Messi und Ronaldo in ihrem Alter, oder braucht er noch Zeit, um ihre jahrelange Konstanz zu erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!