Der stärkste Schachspieler der Welt und mehrfache Weltmeister Magnus Carlsen hat kürzlich enthüllt, warum er den Anführer der usbekischen Nationalmannschaft als Partner für ein geschlossenes Trainingslager in Spanien ausgewählt hat: Nodirbek AbdusattorovLaut ChessBase Nepal sprach der norwegische Superstar nicht nur über die sportlichen Aspekte dieser Zusammenarbeit, sondern auch über die persönlichen und psychologischen Faktoren.

Die Gefahren des Online-Spielens und Abdusattorovs professioneller Status

Carlsen betonte, dass der aktuelle Trend unter Schachspielern, in zwanglosen Online-Formaten zu spielen, die Ernsthaftigkeit verringern und schlechte Gewohnheiten fördern kann. Daher suchte der norwegische Großmeister einen starken Sparringspartner, um tiefe Analysen und positionellen Wettbewerb unter maximalem Druck am klassischen Brett wiederzuentdecken.

Über die Wahl des jungen usbekischen Wunderkindes sprechend, sagte Carlsen, dass die Entscheidung zwar etwas spontan war, sich aber auf menschlicher Ebene als unglaublich richtig erwies: