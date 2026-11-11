Carlsens aufrichtiges Geständnis: Warum Magnus Abdusattorov für das Training wählte
Der stärkste Schachspieler der Welt und mehrfache Weltmeister Magnus Carlsen hat kürzlich enthüllt, warum er den Anführer der usbekischen Nationalmannschaft als Partner für ein geschlossenes Trainingslager in Spanien ausgewählt hat: Nodirbek AbdusattorovLaut ChessBase Nepal sprach der norwegische Superstar nicht nur über die sportlichen Aspekte dieser Zusammenarbeit, sondern auch über die persönlichen und psychologischen Faktoren.
Die Gefahren des Online-Spielens und Abdusattorovs professioneller Status
Carlsen betonte, dass der aktuelle Trend unter Schachspielern, in zwanglosen Online-Formaten zu spielen, die Ernsthaftigkeit verringern und schlechte Gewohnheiten fördern kann. Daher suchte der norwegische Großmeister einen starken Sparringspartner, um tiefe Analysen und positionellen Wettbewerb unter maximalem Druck am klassischen Brett wiederzuentdecken.
Über die Wahl des jungen usbekischen Wunderkindes sprechend, sagte Carlsen, dass die Entscheidung zwar etwas spontan war, sich aber auf menschlicher Ebene als unglaublich richtig erwies:
«Nodirbek ist ein sehr netter, bescheidener und sanfter Mensch. Es ist wunderbar, ihn persönlich zu kennen. Sogar mein Sohn mag Nodirbek sehr, und sie haben sich sofort gut verstanden».
Carlsens langjähriger Trainer und Berater Peter Heine Nielsen sowie der englische Großmeister David Howell nahmen ebenfalls an diesem wichtigen Vorbereitungsprozess in Spanien teil.
Kriterium / Indikator
Details zum Trainingslager in Spanien und zum Superturnier in Budapest
Hauptteilnehmer
Magnus Carlsen (Norwegen) und Nodirbek Abdusattorov (Usbekistan)
Ziel des Trainingslagers
Vermeidung von Online-Ablenkungen, tiefe Analyse und Professionalität am Live-Brett
Team Carlsen
Peter Heine Nielsen (Chefberater), David Howell (Großmeister)
Aktueller Wettbewerb
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Budapest, Ungarn)
Wettbewerbszeitraum
10.–20. November 2026
Gesamtpreisgeld
650.000 US-Dollar
Spielformate
Blitz, Rapid und schnelles Klassik (Triathlon-System)
Besonderheit
Bibisara Assaubayeva (Kasachstan) kämpft auf Augenhöhe mit den Männern
«Das Training Seite an Seite mit dem Schachspieler Nr. 1 der Welt ist der klare Beweis dafür, dass Abdusattorovs Platz in der globalen Elite bereits die absolute Spitze erreicht hat».
Ein 650.000-Dollar-Showdown in Budapest
Nach einem produktiven Trainingslager in Spanien reisten beide Großmeister direkt in die ungarische Hauptstadt Budapest. Dort läuft derzeit die Total Chess World Championship Tour Pilot mit einem massiven Preisgeld von 650.000 Dollar auf Hochtouren.
Der Kampf in Budapest wird den wahren universellen Schachkönig bestimmen — die Großmeister testen ihre Fähigkeiten in aufeinanderfolgenden Blitz-, Rapid- und schnellen Klassik-Formaten. Aus Zentralasien treten Nodirbek Abdusattorov bei den Männern und die zweifache Blitz-Weltmeisterin Bibisara Assaubayeva bei den Frauen in der Gesamtwertung auf Augenhöhe an.
Glauben Sie, dass das gemeinsame Training mit Magnus Carlsen Nodirbek Abdusattorov in den kommenden Jahren zu einem Hauptanwärter auf die Weltkrone machen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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