SpaceX beginnt Ausbau der Starlink-Fabrik in Texas

Das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX hat die nächste Phase eines großen, mehrere Millionen Dollar teuren Projekts zur Erweiterung seiner Fabrik in Bastrop, Texas, eingeleitet. In der Anlage werden für das globale Internetsystem wichtige Satellitenkomponenten hergestellt. Die Erweiterung ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der ehrgeizigen Zukunftspläne des Unternehmens. Ixbt.com berichtet .

Umbau und Zukunftspläne

Laut ixbt.com sollen die Arbeiten zum Umbau und zur Renovierung des Innenbereichs der Fabrik im kommenden Monat beginnen. Alle Bau- und Ausrüstungsarbeiten sollen bis Herbst 2027 vollständig abgeschlossen sein. Dadurch kann die Produktionskapazität deutlich erhöht werden.

Elon Musk zufolge ist es dem Starlink-Team gelungen, ein vollständiges globales Internetsystem von Grund auf zu entwickeln. Es gilt heute als das erste globale Internetsystem der Welt mit der höchsten Übertragungskapazität. Nach Angaben des Unternehmenschefs könnte Starlink künftig mehr als 90 % des gesamten globalen Internetverkehrs ausmachen.

Ausbau der Orbitalgruppe auf 100.000 Satelliten

Derzeit befinden sich rund 11.000 aktive Satelliten des Starlink-Netzwerks in der Erdumlaufbahn. Diese Zahl ist jedoch nicht das endgültige Ziel. Elon Musk will die Zahl der Raumfahrzeuge im Orbit durch die Einführung von Geräten der dritten und nachfolgender Generationen auf 100.000 erhöhen.

Experten zufolge wird ein derart starker Anstieg der Satellitenzahl die Internetgeschwindigkeit und -abdeckung weltweit auf eine neue Stufe heben. Die Erweiterung der Fabrik in Bastrop wird die notwendige materielle und technische Grundlage für den Aufbau und die Wartung dieser gewaltigen Weltrauminfrastruktur schaffen.