Mobilfunkbetreiber T2 ermöglicht Umtausch von überschüssigem Datenvolumen gegen Rabatte

Der russische Mobilfunkbetreiber T2 (ehemals Tele2) aktualisiert sein Treueprogramm „Bolshe“ erheblich und gibt bekannt, dass es nun für alle Kommunikationsnutzer offen ist. Ab sofort können nicht nur Kunden des Unternehmens, sondern auch Abonnenten beliebiger anderer Betreiber gesammelte Gigabytes gegen Rabatte für verschiedene Boni und tägliche Dienste eintauschen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dieser Schritt zielt darauf ab, den traditionellen Ansatz im Telekommunikationsmarkt zu ändern und mobiles Datenvolumen in eine Art „digitale Währung“ zu verwandeln. Laut ixbt.com erhalten neue Nutzer sofort nach dem Beitritt zum Programm „Willkommens-Gigabytes“, um den ersten Umtausch vorzunehmen und die Servicefunktionen kennenzulernen.

Tägliche Kategorien und Partnernetzwerk

Eine der wichtigsten Neuerungen des Programms ist die Einführung eines Systems von „Tageskategorien“. Jeden Tag erscheinen in der speziellen App drei neue Angebote: Eines wird direkt im Austausch gegen Gigabytes gewährt, die anderen beiden sind Privilegien von Programmpartnern. Das Thema der Angebote ändert sich täglich und wiederholt sich in einem Wochenzyklus.

Das Programm deckt die am stärksten nachgefragten Bereiche des täglichen Lebens ab. Dazu gehören:

Lebensmittel- und Fertiggerichtlieferungen;

Online- und Offline-Shopping;

Transport- und Taxidienste;

Unterhaltungsveranstaltungen und spezielle Überraschungen.

Die Partnerliste umfasst große Marken wie Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, Magnit und Lenta. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihren ungenutzten Internet-Traffic in einen realen wirtschaftlichen Vorteil umzuwandeln.

Ein neuer Ansatz im Treuesystem

Vertreter von T2 betonen, dass das Unternehmen auf das über Jahre erwartete traditionelle Punktesammelsystem verzichtet und stattdessen auf schnelle und personalisierte Angebote setzt. Dies ist ein verständlicheres und attraktiveres Modell für den Nutzer, da Gigabytes jeden Monat erneuert werden und deren Verfall für viele Abonnenten ein Schwachpunkt war.

Während der Wettbewerb zwischen Mobilfunkbetreibern auch auf dem usbekischen Markt zunimmt, ist eine solche Erfahrung auf dem russischen Markt bemerkenswert. In unserer Region bieten Betreiber ebenfalls verschiedene Bonussysteme an, aber die Möglichkeit, Traffic innerhalb eines Ökosystems zu „verkaufen“, das auch für Abonnenten anderer Betreiber offen ist, wird als neue Stufe gewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Initiative von T2 darauf abzielt, Mobilfunkdienste nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als Finanzinstrument zu gestalten, das hilft, tägliche Ausgaben zu sparen. Solche technologischen Lösungen werden voraussichtlich künftig als Vorbild für andere regionale Betreiber dienen.