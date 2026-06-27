Die rasante Entwicklung von AI-Technologien hat den Bau riesiger Rechenzentren weltweit beschleunigt. Viele Experten befürchteten, dass das Aufkommen solcher Großverbraucher zu Stromknappheit und steigenden Tarifen für die Bevölkerung führen würde. Eine neue Studie aus den USA hat diese Ansichten jedoch völlig geändert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Forscher des Electric Power Research Institute (EPRI) und des Unternehmens Watershed analysierten Daten aus den Jahren 2015–2024 und stellten fest, dass die Expansion von Rechenzentren nicht zu einem Anstieg der Strompreise für die Bevölkerung führte, sondern vielmehr zu deren Senkung beitrug. Laut ixbt.com hängt dieser Prozess mit den sogenannten "Skaleneffekten" (economies of scale) in der Wirtschaft zusammen.

Eine Besonderheit des Energiesystems besteht darin, dass der Großteil der Kosten nicht für die Erzeugung von Strom, sondern für die Instandhaltung der Infrastruktur — Kraftwerke, Hochspannungsleitungen und Verteilernetze — aufgewendet wird. Wenn große und stabile Verbraucher wie Rechenzentren hinzukommen, verteilen sich diese Fixkosten auf ein größeres Verbrauchsvolumen. Infolgedessen sinken die durchschnittlichen Kosten pro Kilowattstunde Energie.

Wirtschaftliche Effizienz und Tarifsenkungen

Den Forschungsergebnissen zufolge führte jede Steigerung der Rechenzentrumskapazität um 10 Prozent zu einer Senkung der Einzelhandelstarife für Haushalte um etwa 0,4 Prozent. Beispielsweise waren die Tarife in einigen Regionen der USA im Zeitraum von 2019 bis 2024 aufgrund des Ausbaus der digitalen Infrastruktur um 6 Prozent niedriger als erwartet. Dies bedeutet eine erhebliche wirtschaftliche Entlastung für die Bevölkerung.

Die Wissenschaftler nutzten hochkomplexe ökonomische Methoden, um ihre Schlussfolgerungen zu beweisen. Sie analysierten das 1947 entwickelte Projekt der US-Bundesautobahnen. Es stellte sich heraus, dass historische Straßen die Lage heutiger Glasfasernetze bestimmten, was wiederum beeinflusste, wo Rechenzentren gebaut wurden. Diese Korrelation ermöglichte es den Forschern, eindeutig zu beweisen, dass die Preissenkung genau aufgrund der Technologiezentren erfolgte.

Darüber hinaus investieren Tech-Giganten in neue und günstigere Energiequellen für ihren Bedarf, insbesondere in Solar- und Windkraftanlagen. Dies steigert die Effizienz des gesamten Energiesystems und verringert den Bedarf an alten und teuren Generatoren.

Zukünftige Risiken und Einschränkungen

Dennoch warnen die Autoren der Studie, dass dieser positive Trend vorübergehend sein könnte. Derzeit treten im Energiesektor eine Reihe von Problemen auf:

Mangel an Spannungstransformatoren;

Lange Lieferzeiten für Gasturbinen;

Steigende Preise für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Wenn die Kosten für den Ausbau des Energiesystems das historische Niveau übersteigen, könnte der Prozess der Tarifsenkung stoppen oder die Preise könnten steigen. Bisher fungieren große Rechenzentren nicht als "Energievampire", sondern als Mechanismus, der die wirtschaftliche Stabilität des nationalen Energiesystems sichert.

Auch in Usbekistan beschleunigen sich die Digitalisierung und der Aufbau von Rechenzentren. Die Erfahrung aus den USA zeigt, dass eine richtig geplante Infrastruktur und die Gewinnung von Großverbrauchern langfristig auch für normale Verbraucher von Vorteil sein können.