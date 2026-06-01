Wichtige Neuigkeiten ab heute in Kraft

Ab dem 1. Juni 2026 treten in der Gesetzgebung Usbekistans eine Reihe von Neuerungen und Änderungen in Kraft. Sie umfassen die Bereiche Energie, Steuern, Bauwesen, Unternehmertum, Zoll, Pharmazie und andere. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Neuerungen, die ab diesem Datum gelten.

Neue Tarife für Strom und Erdgas treten in Kraft

In Usbekistan werden aktualisierte Tarife für Strom und Erdgas eingeführt. Gemäß dem Regierungsbeschluss bleibt das bestehende gestaffelte Tarifsystem für die Bevölkerung erhalten.

Für normale Haushaltskunden werden bis zu 200 kWh Strom pro Monat mit 650 Soum berechnet, Erdgas bis zu 500 Kubikmeter während der Heizperiode und 100 Kubikmeter in anderen Jahreszeiten mit 1.100 Soum. Für den Verbrauch über den festgelegten Mengen bleiben erhöhte Tarife in Kraft.

Schwellenwert für den Übergang zur MwSt. und Einkommensteuer erhöht

Basierend auf dem Dekret des Präsidenten wurde ab dem 1. Juni die Grenze für den Übergang zum allgemeinen Steuersystem auf das Zwölftausendfache des Basisberechnungsbetrags festgelegt.

Das aktuelle Limit von 1 Milliarde Soum wurde 2019 eingeführt. Es wurde festgestellt, dass einige Unternehmer aufgrund steigender Preise in den letzten Jahren dazu neigten, Umsätze zu verbergen, keine Quittungen auszustellen oder Aktivitäten auf mehrere Einheiten aufzuteilen, wenn sie sich dieser Grenze näherten.

Barzahlungen in Cafés und Hotels erlaubt

Das Recht, Bargeld für den Verkauf von Alkohol- und Tabakwaren anzunehmen, wird für Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe wiederhergestellt. Gemäß dem Dekret gelten digitale Kennzeichnungscodes beim Kauf von Alkoholprodukten als für den Endverbrauch verkauft.

Kohlepreise werden nach Marktprinzipien gebildet

Die Praxis der staatlichen Festlegung von Kohlepreisen in Usbekistan soll abgeschafft werden. Zu diesem Zweck wurde vorgeschlagen, Kohle aus der Liste der staatlich regulierten, sozial bedeutsamen strategischen Güter zu streichen. Infolgedessen werden die Produktpreise auf Basis von Angebot und Nachfrage gebildet und Kohle wird den Verbrauchern über den Börsenhandel verkauft.

100-prozentiger Bonus für bestimmte Steuerbeamte

Mitarbeiter der Steuerbehörden, die über internationale Zertifikate und Qualifikationsstufen verfügen, erhalten einen monatlichen Bonus in Höhe von 100 Prozent ihres Grundgehalts. Zusätzliche Zahlungen werden aus Mitteln des Sonderfonds des Steuerkomitees finanziert.

Kurzfristige offizielle Einstellung in Cafés und Restaurants möglich

Cafés und Restaurants können nun Mitarbeiter in einem vereinfachten Verfahren einstellen, sogar für einen Zeitraum von einem Tag oder 7 Tagen. Diese Initiative zielt darauf ab, ein günstigeres wirtschaftliches und administratives Umfeld für kleine Unternehmen zu schaffen.

Einschränkungen für Bauarbeiten entlang des Flusses Ugam

Jegliche Bauarbeiten, Erdarbeiten und die Errichtung künstlicher Strukturen, die das ökologische Gleichgewicht in den Ufergebieten und Wasserschutzzonen des Flusses Ugam negativ beeinflussen könnten, sind verboten. Zudem ist der Bau von wassertechnischen und wasserkrafttechnischen Anlagen im Flussbecken und seinen Nebenflüssen nicht gestattet.

Verantwortung im Bausektor gestärkt

Ab dem 1. Juni werden bei groben Verstößen auf Baustellen unter technischer oder fachlicher Aufsicht strenge Maßnahmen sowohl gegen die Aufsichtspersonen als auch gegen das ausführende Unternehmen ergriffen. Zudem wird der Bau bestimmter Objekte im Wert von über 3 Milliarden Soum per Online-Kameras überwacht.

Jugendliche im Strafvollzug werden in digitalen Berufen geschult

In Justizvollzugsanstalten in den Regionen Taschkent, Navoi und Kaschkadarja wird ein System zur Ausbildung junger Häftlinge in modernen digitalen Berufen eingeführt. Teilnehmer an 8- bis 12-monatigen Kursen erhalten elektronische Zertifikate.

Mitarbeiter mit hohem Korruptionsrisiko werden diagnostiziert

Mitarbeiter, die Aufgaben mit hohem Korruptionsrisiko in bestimmten Inspektionen wahrnehmen, sowie Kandidaten für diese Positionen werden speziellen Diagnosen unterzogen.

Wenn das Ergebnis eine geringe Korruptionsresistenz zeigt, wird der Mitarbeiter auf eine andere Position versetzt.

Neue Anreize für den Pharmasektor eingeführt

Ein Teil der Kosten für den Erhalt internationaler GMP-Zertifikate und die Prozesse zur Requalifizierung durch die Weltgesundheitsorganisation wird Arzneimittelherstellern erstattet.

Finanzielle Unterstützung wird auch Herstellern von Medikamenten und medizinischen Geräten gewährt, die im Land noch nicht produziert werden.

Kennzeichnungscodes werden auch in Partnerländern anerkannt

Ein System zur gegenseitigen Anerkennung von digitalen Kennzeichnungscodes für Wasser und Erfrischungsgetränke wird zwischen Usbekistan und Partnerländern eingeführt. Dies dient der Kontrolle der Warenbewegungen und der Verhinderung illegaler Umsätze.

Möglichkeit für aufgeschobene Zollzahlungen geschaffen

Unternehmen erhalten die Möglichkeit, Zollgebühren für bis zu 120 Tage zu stunden oder in Raten zu zahlen.

Gleichzeitig werden Zollprüfungen nach dem Prinzip „Berater-Prüfer“ durchgeführt, was Unternehmern die Möglichkeit gibt, festgestellte Mängel eigenständig zu beheben.