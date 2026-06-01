Rekordveranstaltung in den USA: 100. Geburtstag von Marilyn Monroe massenhaft gewürdigt

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Rekordveranstaltung in den USA: 100. Geburtstag von Marilyn Monroe massenhaft gewürdigt
Rekordveranstaltung in den USA: 100. Geburtstag von Marilyn Monroe massenhaft gewürdigt

In den USA wurde eine außergewöhnliche Veranstaltung zum 100. Geburtstag der legendären Schauspielerin Marilyn Monroe organisiert. Bei dieser Zeremonie traten 1.034 Teilnehmer als Monroe auf und verkörperten gleichzeitig das berühmte Image der Schauspielerin.

Sowohl Männer als auch Frauen nahmen an der Veranstaltung teil und ließen den Stil, die Frisur, die Mode und das einzigartige Bühnenbild von Marilyn Monroe wieder aufleben. Weiße Kleider, klassisches Make-up und der berühmte „Hollywood“-Stil verliehen der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre.

Die Organisatoren betonten, dass dieses Projekt nicht nur als Gedenkveranstaltung, sondern auch als Ausdruck des Respekts vor der Geschichte des Weltkinos durchgeführt wurde. Die Teilnehmer gaben an, dass sie mit dieser Massenperformance zeigen wollten, wie beliebt das Image von Marilyn Monroe weltweit immer noch ist.

Diese Veranstaltung stieß aufgrund ihrer Einzigartigkeit bei den Zuschauern und in den sozialen Medien auf großes Interesse und erregte durch die Rekordzahl an Teilnehmern Aufmerksamkeit.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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