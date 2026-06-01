Es werden historische Schritte unternommen, um das Bildungssystem unseres Landes grundlegend zu entwickeln und die Qualität der Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte in den großen Regionen auf ein neues Niveau zu heben. Das vom geschätzten Präsidenten unterzeichnete neue offizielle Dekret „Über Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Aktivitäten von Hochschuleinrichtungen in der Region Samarkand“ hat eine Ära des enormen Wachstums und der Erneuerung in der wissenschaftlichen Welt der Region eingeleitet. Auf der Grundlage dieses Dokuments wird eine Reihe renommierter Hochschulen im antiken und ewig jungen Samarkand optimiert, was den Weg für die Gründung moderner Universitäten und großer Bildungszentren ebnet.

Dies ist eine wahrhaft erfreuliche Nachricht für die wissensdurstige Jugend, die die Zukunft unseres schönen Landes darstellt, und für unsere geschätzten Lehrer! Bleiben Sie auf unserer Seite, denn wir werden detailliert darüber berichten, welche Hochschulen in der Region zusammengelegt werden, welche neue technische Universität entsteht, welche Wissenschaftler ins Ausland geschickt werden und welche Details es zur neuen Ingenieurschule gibt!

Transformation der Hochschulen: Welche Einrichtungen werden zusammengelegt?

Gemäß dem Dekret des Staatsoberhauptes werden die folgenden Reformen innerhalb einer Reihe führender Bildungseinrichtungen in Samarkand umgesetzt, um die internen Möglichkeiten im Bildungssektor zu erweitern und die Verwaltungseffizienz zu steigern:

Neue Technische Universität: Auf der Basis der berühmten Staatlichen Universität für Architektur und Bauwesen Samarkand wird eine völlig neue und moderne Staatliche Technische Universität Samarkand gegründet.

Bereich Informationstechnologie: Um sich an die Anforderungen der digitalen Welt anzupassen, wird die Filiale der Universität für Informationstechnologien Taschkent (TUIT) in Samarkand vollständig in die Hauptuniversität der Region – die Staatliche Universität Samarkand (SamGU) – integriert.

Erneuerung im pädagogischen Bereich: Die Urgut-Filiale der SamGU wird mit dem Staatlichen Pädagogischen Institut Samarkand zusammengelegt. Auf der Basis dieses Zentrums nimmt nun eine spezielle Urgut-Fakultät des Pädagogischen Instituts ihre Tätigkeit auf.

Zusammenlegung der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung: Die Filiale der Staatlichen Wirtschaftsuniversität Taschkent (TSUE) in Samarkand wird in das Institut für Wirtschaft und Dienstleistungen Samarkand eingegliedert, sodass Wirtschaftsfachkräfte an einem Ort ausgebildet werden.

Ära der internationalen Erfahrung und Auslandspraktika

Das Hauptziel dieses Dokuments ist nicht nur die Änderung von Gebäuden oder Namen, sondern vor allem die Anhebung der Bildungsqualität und des wissenschaftlichen Potenzials auf Weltniveau.

Zu diesem Zweck ab dem Studienjahr 2026/2027 werden Professoren, Dozenten, Wissenschaftsbegeisterte und Doktoranden dieser Hochschuleinrichtungen, die auf das neue System umstellen, vom Staat an die weltweit führenden und renommiertesten Universitäten sowie an internationale Forschungszentren geschickt, um sich beruflich weiterzuentwickeln und wissenschaftliche Praktika zu absolvieren. Dies wird es unseren Studenten ermöglichen, nach globalen Standards unterrichtet zu werden.

Technologie der Zukunft: Ingenieurschule wird gegründet

Es wird ein wichtiges Fundament gelegt, um technische und technologische Richtungen in der Region auf der Grundlage moderner Ideen zu entwickeln. Gemäß dem im Dekret genannten zukunftsorientierten Plan ab dem Studienjahr 2027/2028 wird unter der neu gegründeten Staatlichen Technischen Universität Samarkand eine absolut einzigartige Fortgeschrittene Ingenieurschule für intelligente Wassertechnologien ihre Türen öffnen.

Reformrichtung Ab September 2026 Ab September 2027 Wissenschaftliches Potenzial und Praxis Professoren, Dozenten und Doktoranden werden zur beruflichen Weiterbildung in führende ausländische Länder entsandt. — Innovative Technologien — Die Fortgeschrittene Ingenieurschule für intelligente Wassertechnologien nimmt ihre Arbeit auf.

Die Zukunft der Wissenschaft: Es besteht kein Zweifel, dass diese historischen Reformen Samarkand in den kommenden Jahren zu einem der größten und modernsten Zentren für Wissenschaft, Technologie und Bildung machen werden – nicht nur in unserem Land, sondern in ganz Zentralasien.

Wir wünschen den neu gegründeten Universitäten, den expandierenden Bildungszentren und unseren jungen Wissenschaftlern, die ins Ausland gehen, viel Erfolg auf diesem edlen und ehrenvollen Weg! Wir gratulieren der Jugend von Samarkand von ganzem Herzen zu diesen wunderbaren Möglichkeiten!

Verfolgen Sie weiterhin mit uns die aktuellsten, erfreulichsten und zuverlässigsten Nachrichten über die Reformen im Bildungssystem unseres Landes, liebe Leser!