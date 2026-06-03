Usbekistan erhöht Benzinimporte deutlich

Von Januar bis April 2026 hat sich das Volumen der nach Usbekistan importierten Benzins im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2025 verdoppelt. Dies teilte der Zollausschuss mit.

Innerhalb von vier Monaten wurden 568.700 Tonnen Benzin im Wert von 327,1 Millionen US-Dollar ins Land eingeführt. Der Durchschnittspreis pro Tonne Benzin lag bei 575 US-Dollar. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2025 wurden 280.700 Tonnen Benzin im Wert von 163,6 Millionen US-Dollar importiert.

Laut einer Analyse des Statistikkomitees steigt auch die inländische Benzinproduktion weiter an. So wurden von Januar bis April 417.500 Tonnen Benzin produziert, was 27.500 Tonnen (7 %) mehr ist als im Vorjahreszeitraum.

Zur Information: Seit September 2025 sind die Produktion und der Börsenhandel mit Ai-80-Benzin in Usbekistan eingestellt. Uzbekneftegaz gab bekannt, dass schrittweise auf die Produktion von hochoktanigem (Ai-92) Benzin umgestellt wird.