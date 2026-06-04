Vorübergehende Gasabschaltung in Teilen der Bezirke Shaykhantahur und Yunusabad in Taschkent

·39·Usbekistan
Vorübergehende Gasabschaltung in Teilen der Bezirke Shaykhantahur und Yunusabad in Taschkent

Die Erdgasversorgung wird am 4. Juni in den Bezirken Shaykhantahur und Yunusabad in Taschkent aufgrund geplanter Wartungsarbeiten vorübergehend unterbrochen.

Berichten zufolge wird die Gasversorgung von 10:00 bis 17:00 Uhr unterbrochen. Während dieser Zeit können Bewohner und Verbraucher im Viertel Labzak im Bezirk Shaykhantahur sowie im Viertel Matonat im Bezirk Yunusabad vorübergehend kein Erdgas nutzen.

Die Behörden teilten mit, dass die Gasversorgung nach Abschluss der technischen Maßnahmen wiederhergestellt wird. Die Bevölkerung wird gebeten, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, Gasgeräte nicht unbeaufsichtigt zu lassen und etwaige Unannehmlichkeiten aufgrund der geplanten Arbeiten zu berücksichtigen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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