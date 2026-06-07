Vater und Tochter schließen Medizinstudium in England gemeinsam ab

Simon Reynolds und seine Tochter Emily Franklin, Bewohner von Taunton, England, haben ihr Hochschulstudium im Bereich Medizin gleichzeitig erfolgreich abgeschlossen. Sie absolvierten gemeinsam das Somerset Centre for Multi-Professional Education und erregten damit große Aufmerksamkeit. Dies berichtete Lifehacker.

Derzeit arbeiten Simon Reynolds und Emily Franklin in verschiedenen Bereichen der medizinischen Versorgung beim Somerset NHS Foundation Trust.

Laut der 31-jährigen Emily Franklin war das Studium an der Seite ihres Vaters eine unvergessliche und einzigartige Erfahrung. Sie betonte, dass das gemeinsame Studium es ihnen ermöglichte, sich besser zu verstehen und ein Gleichgewicht zwischen Unterricht, Arbeit und Privatleben zu wahren.

"Die Beziehung zu meinem Vater war schon immer gut. Aber jemanden an seiner Seite zu haben, der versteht, wie schwierig es ist, Arbeit, Familie und Bildung gleichzeitig zu vereinbaren, verleiht einem besondere Kraft", sagt Emily Franklin.

Simon Reynolds gab zu, dass die Rückkehr ins Studentenleben nach einer langen Pause nicht einfach war. Obwohl er seit fast 20 Jahren im Gesundheitssystem tätig ist, sagte er, dass er anfangs besorgt war, sein Studium zu beginnen.

Seinen Worten zufolge dachte er mehrmals daran, das Studium abzubrechen. Dank der Unterstützung seiner Tochter und Kommilitonen entschied er sich jedoch, seine Ausbildung fortzusetzen.

"Ich habe mehrmals darüber nachgedacht, das Studium aufzugeben. Aber Emily und meine Gruppenmitglieder haben mich ständig ermutigt. Meine Tochter an meiner Seite zu haben, war eine große Hilfe. Zwei Kinder großzuziehen, während Emily ihre Ergebnisse erzielte, ist wirklich bewundernswert", sagte Simon Reynolds.

Emily Franklin zeigte sich zufrieden, dass ihr Vater alle Schwierigkeiten und Ängste überwunden hat, und betonte, dass dieses Ereignis zeigt, dass es nie zu spät ist, neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben.

Laut Jez Igle, Leiter der Abteilung für psychiatrische Versorgung, war die gegenseitige Unterstützung zwischen Vater und Tochter während ihres Studiums ein inspirierendes und positives Vorbild für das gesamte Team.