„Neue Ideen erforderlich“: Geheime Verhandlungen zwischen den USA und Russland geführt

Laut Erklärungen beider Seiten wurden bei den Verhandlungen zwischen Rubio und Lawrow keine Durchbrüche erzielt.

Foto: EPA

Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich erneut auf die diplomatischen Kämpfe hinter verschlossenen Türen. US-Außenminister Marco Rubio und der russische Außenminister Sergei Lawrow führten am Rande des ASEAN-Gipfels auf den Philippinen unerwartete Gespräche über die Beendigung des Krieges in der Ukraine. Am Ende des Treffens räumte Washington ein, dass alle bisherigen Vorschläge gescheitert seien und nun „neue Ideen“ erforderlich seien. Warum funktionierten die Vereinbarungen von Anchorage nicht und was ist die Hauptforderung des Kremls?

Zamin.uz hat die wichtigsten und vertraulichsten diplomatischen Details des Tages an einem Ort zusammengefasst.

Treffen zwischen Rubio und Lawrow: Wurden frühere Pläne verworfen?

Nach dem Treffen gab US-Außenminister Marco Rubio offen zu, dass der Gipfel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin im letzten Jahr in Anchorage keinen Frieden gebracht habe. Seiner Aussage nach waren die alten Vorschläge für die Ukraine völlig inakzeptabel, und die Situation habe sich seitdem nicht geändert.

Marco Rubio: „Wir brauchen neue Ideen, um den Konflikt friedlich zu lösen. Die Ukraine wird die zuvor diskutierten Bedingungen niemals akzeptieren.“

Sergei Lawrow verzichtete nach dem Treffen auf eine offene Stellungnahme. Das russische Außenministerium veröffentlichte lediglich eine kurze Pressemitteilung, in der es hieß, dass dem amerikanischen Amtskollegen die „reale Lage an der Front“ vermittelt worden sei und Beschwerden über die destabilisierende Politik europäischer Staaten geäußert wurden.

Selenskyj, Kushner und „geheime Diplomatie“ in Baku

Wenige Stunden vor dem Treffen zwischen Lawrow und Rubio sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj telefonisch mit Trumps Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff.

Es wird berichtet, dass die amerikanischen Vermittler während des Gesprächs mehrere neue Optionen für weitere Verhandlungen präsentierten.

Die unerwartete Nachricht ist, dass parallel dazu geheime Konsultationen in Aserbaidschan stattfanden. Der ehemalige russische Premierminister Wiktor Subkow und ehemalige hochrangige deutsche Beamte trafen in Baku ein. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bestätigte indirekt, dass es sich bei diesen Treffen um geheime Verhandlungen zur Beendigung des Krieges handelte.

Dmitri Peskow (Pressesprecher des russischen Präsidenten): „Man sollte nicht zu optimistisch sein; es ist noch zu früh, um von einer neuen Dynamik zu sprechen. Wir erwarten jedoch den Besuch der Washingtoner Vertreter Kushner und Witkoff in Moskau.“

Warum sind die Verhandlungen in einer Sackgasse gelandet?

Laut Insiderquellen aus europäischen und US-Medien (Reuters, Bloomberg) bleiben territoriale Fragen das größte Hindernis für ein Friedensabkommen.

Parteien Hauptposition und Forderungen Russland (Wladimir Putin) Entschlossen, die volle Kontrolle über die Region Donezk zu erlangen. Es gibt keine Pläne, die besetzten Gebiete in Sumy und Dnipropetrowsk zurückzugeben. Ukraine (Wolodymyr Selenskyj) Lehnt territoriale Zugeständnisse strikt ab. Befürwortet nur einen gerechten Frieden und internationale Garantien. USA (Trump-Administration) Sucht nach „neuen Ideen“, versucht die Frontlinie einzufrieren und vor dem Hintergrund der Krise im Nahen Osten schnell eine Einigung zu erzielen.

Quellen zufolge kritisierte Wladimir Putin seine Berater scharf, die vorschlugen, die Frontlinie einfach einzufrieren und das Feuer einzustellen, und er nahm eine kompromisslose Haltung in der Donbass-Frage ein.

Glauben Sie, dass „neue Ideen“ den Krieg stoppen können?

Die Spiele hinter den Kulissen der großen Politik intensivieren sich. Die nächsten Schritte zwischen Washington, Moskau und Kiew könnten in den kommenden Wochen über das Schicksal des Krieges entscheiden.

Sind diese wichtigen geopolitischen Einblicke auch für Ihre Freunde und Bekannten interessant? Teilen Sie den Artikel sofort in Ihren täglichen Telegram-Chats und Gruppen!

Glauben Sie, dass die Parteien bald einen Kompromiss finden werden oder werden die Verhandlungen wieder ins Stocken geraten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!