Länder mit dem höchsten Lebensstandard bekannt gegeben

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Länder mit dem höchsten Lebensstandard bekannt gegeben

HelloSafe hat den Wohlstandsindex für 2026 veröffentlicht. Das Ranking basiert auf Daten des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) und der OECD und berücksichtigt neben wirtschaftlichen Kennzahlen auch wichtige Faktoren, die den Lebensstandard der Bevölkerung beeinflussen.

Den Studienergebnissen zufolge wurde Norwegen zum ersten Mal als das wohlhabendste Land der Welt eingestuft. Irland und Luxemburg belegten die nächsten Plätze. Experten führen dieses Ergebnis auf die starken sozialen Sicherungssysteme und die hohe Lebensqualität in diesen Ländern zurück.

Interessanterweise belegten die Vereinigten Staaten, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, nur den 17. Platz. Als Hauptgründe wurden Einkommensungleichheit und ein relativ hohes Armutsniveau genannt.

In Europa führten Norwegen, Irland und Luxemburg, während in Afrika die Seychellen, Mauritius und Algerien die Top drei belegten.

In Lateinamerika wurde Uruguay als das wohlhabendste Land anerkannt und überholte Chile und Panama. In Asien belegte Singapur den ersten Platz, gefolgt von Katar auf dem zweiten Platz.

Analysten zufolge hängt Wohlstand nicht nur vom Wirtschaftswachstum ab, sondern auch direkt von der gerechten Einkommensverteilung, dem sozialen Schutz, der Bildung und dem Niveau der menschlichen Entwicklung.

NorwegenIrlandLuxemburgUSASingapur
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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