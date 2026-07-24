„James Webb“ entdeckt Riesenplaneten in berühmtem Sternsystem

Astronomen James Webb mithilfe des Weltraumteleskops Beta Pictoris d ist es gelungen, einen Exoplaneten namens zu identifizieren. Der neue Himmelskörper ist in der hellen Staubscheibe eines jungen Sternsystems verborgen, das etwa 63 Lichtjahre entfernt liegt, und diese Entdeckung gilt als eines der bedeutenden Ereignisse für die moderne Astronomie. Dies berichtete die Publikation ScienceDaily .

Es wird berichtet, dass die Forschung von Wissenschaftlern der University of California, San Diego, unter der Leitung von Aidan Gibbs durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit wurden internationalen Experten vorgestellt. Die Entdeckung erfolgte während der Untersuchung der Atmosphäre des bereits bekannten Planeten Beta Pictoris d mithilfe des NIRSpec Spektrographen.

Während der Untersuchung analysierten die Wissenschaftler anstelle der üblichen Direktaufnahmen das chemische Spektrum der Planetenatmosphäre. Insbesondere wurden Signale von Kohlenmonoxid, Wasserdampf und Methan registriert. Diese Daten dienten dazu, zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Exoplaneten handelt. Gleichzeitig widerlegten diese Ergebnisse frühere Vermutungen, dass es sich um einen Hintergrundstern oder einen Braunen Zwerg handeln könnte.

Zusätzliche Untersuchungen MIRI Instrument sowie Very Large Telescope (VLT) wurden auf Basis von Beobachtungsdaten durchgeführt, die durch das gewonnen wurden. Dies stärkte die Zuverlässigkeit der Ergebnisse weiter.

Wissenschaftlern zufolge Beta Pictoris dhat eine Masse, die mindestens doppelt so groß ist wie die des Jupiter. Der Planet umkreist seinen Stern in einer Entfernung von etwa 30 astronomischen Einheiten . Diese Entfernung gilt als nahe an der Neptunbahn im Sonnensystem.

Expertenbetonen, dass diese Entdeckung noch aus einem anderen Grund bedeutsam ist. Sie ging als erster Fall in die Geschichte ein, bei dem ein Exoplanet trotz des Einflusses einer starken hellen Staubscheibe mithilfe der Spektroskopie mittlerer Auflösung identifiziert wurde.

Es sei daran erinnert, dass Wissenschaftler zuvor interessante Informationen über den 25 Lichtjahre entfernten, im Sternbild Giraffe (Camelopardalis) gelegenen Planeten GJ 3378b veröffentlicht hatten. Studien zufolge gilt dieser Planet als einer der vielversprechendsten Kandidaten für außerirdisches Leben.

Basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen GJ 3378b befindet sich in der habitablen Zoneseines Sterns, also in einem für Leben günstigen Bereich. Dies deutet darauf hin, dass dort flüssiges Wasser existieren und die für Leben notwendigen Bedingungen entstanden sein könnten. Wissenschaftler planen, diesen und andere Exoplaneten in Zukunft noch eingehender zu untersuchen.