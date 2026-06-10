Iran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab heraus

·1·Welt
Iran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab heraus

Die Zentralbank des Iran gibt eine neue Banknote zum Gedenken an die Opfer des Angriffs auf eine Schule in der Stadt Minab heraus.

Berichten zufolge wird auf der Rückseite der 100.000-Toman-Banknote die Schule in Minab abgebildet sein, die im Februar angegriffen wurde.

Auf der Vorderseite der Banknote ist der Fatima-Masumeh-Schrein in Ghom abgebildet. Die neuen Geldscheine sollen in Kürze in Umlauf gebracht werden.

Zur Erinnerung: Am 28. Februar wurde berichtet, dass eine Grundschule für Mädchen in Minab von einem Raketenangriff getroffen wurde. Die iranische Seite gab an, dass bei diesem Vorfall viele Lehrer und Schüler ums Leben kamen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pilot flog 17 Jahre lang mit gefälschter LizenzPilot flog 17 Jahre lang mit gefälschter LizenzHeute, 07:00Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?Heute, 06:53Chinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenChinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenHeute, 02:18Usbeken in Israel vor Gefahr gewarntUsbeken in Israel vor Gefahr gewarntGestern, 18:46Mord an UN-Experten: Kongo-Gericht bestätigt TodesurteilMord an UN-Experten: Kongo-Gericht bestätigt TodesurteilGestern, 18:30Xi Jinping beendet historischen zweitägigen Staatsbesuch in der DVRKXi Jinping beendet historischen zweitägigen Staatsbesuch in der DVRKGestern, 17:12
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab