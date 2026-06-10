Iran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab heraus

Die Zentralbank des Iran gibt eine neue Banknote zum Gedenken an die Opfer des Angriffs auf eine Schule in der Stadt Minab heraus.

Berichten zufolge wird auf der Rückseite der 100.000-Toman-Banknote die Schule in Minab abgebildet sein, die im Februar angegriffen wurde.

Auf der Vorderseite der Banknote ist der Fatima-Masumeh-Schrein in Ghom abgebildet. Die neuen Geldscheine sollen in Kürze in Umlauf gebracht werden.

Zur Erinnerung: Am 28. Februar wurde berichtet, dass eine Grundschule für Mädchen in Minab von einem Raketenangriff getroffen wurde. Die iranische Seite gab an, dass bei diesem Vorfall viele Lehrer und Schüler ums Leben kamen.