Warum Yan Diomande Real Madrid Statt Liverpool Wählte

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Warum Yan Diomande Real Madrid Statt Liverpool Wählte

Einer der meistdiskutierten Deals des Sommertransferfensters ist endlich abgeschlossen: Der talentierte Flügelspieler Yan Diomande hat sich offiziell Real Madrid angeschlossen. Laut The Athletic scheiterten Liverpool und Paris Saint-Germain im Rennen um den Spieler, obwohl sie zunächst als die führenden Interessenten galten. Der englische Klub befindet sich unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola Berichten zufolge in einer Übergangsphase, was den jungen Fußballer zum Zögern gebracht haben soll. Das berichtet Goal.com berichtete dies.

Zunächst erschien Yan Diomande die Idee attraktiv, zum Klub aus Merseyside zu wechseln und Mohamed Salah zu ersetzen. Seine Vertreter von der Agentur Roc Nation erkannten jedoch, dass Liverpools aktuelles Umfeld tatsächlich von einem Umbruch geprägt ist, und begannen, auch andere Optionen zu prüfen. Genau in diesem Moment verstärkte der Klub aus Madrid seine Bemühungen und sorgte für eine dramatische Wende im Transferpoker.

José Mourinhos entscheidender Anruf

Einer der Hauptgründe für den Transfererfolg von Real Madrid war die persönliche Beteiligung des erfahrenen Trainers José Mourinho. Der portugiesische Coach, der in der spanischen Hauptstadt einen umfassenden Neuaufbau vorantreibt, sprach direkt per Telefon mit Yan Diomande. Laut Nathan Campbell, dem Berater des Spielers, entschied dieses Gespräch über den Transfer.

Ein Vertreter von Roc Nation erklärte, dass José Mourinhos fließendes Französisch beide Seiten beeindruckt habe. Der Trainer erläuterte dem Spieler ausführlich seine taktischen Ideen, das Projekt des Vereins und wie er sich einen Platz in der Startelf erarbeiten könne. Dieses offene und tiefgehende Gespräch war der entscheidende Impuls für das junge Talent, sich für Madrid zu entscheiden.

Ablösesumme und finanzielle Details

Real Madrid erklärte sich bereit, insgesamt bis zu 140 Millionen Euro, etwa 120 Millionen Pfund, für den Transfer an RB Leipzig zu zahlen. Nach den Vertragsbedingungen beträgt die Grundablöse 125 Millionen Euro; weitere 15 Millionen Euro werden in Form verschiedener Boni fällig. Da der deutsche Klub seine Forderung von 130 Millionen Euro den ganzen Sommer über nicht senkte, zögerten Liverpool und Paris Saint-Germain letztlich.

Goal.com berichtete, dass auch Paris Saint-Germain in den Verhandlungen mit dem deutschen Klub Fortschritte gemacht hatte. Doch das entschlossene Vorgehen der Königlichen und ihr finanzielles Angebot änderten alles. Madrid bot dem Spieler nicht nur Geld, sondern auch eine langfristige Entwicklungsstrategie.

Die Vereinsexperten verwiesen auf die Karrieren von Stars wie Vinícius Júnior und zeigten praktisch auf, wie der Flügelspieler im Santiago Bernabéu Weltklasse erreichen könnte. Der Wunsch, die Champions League zu gewinnen, und ein klarer Karriereplan gaben letztlich den Ausschlag für die Entscheidung des ehemaligen Spielers der Leganés-Akademie.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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