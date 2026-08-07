Brightons Geschäftsführer Paul Barber erklärte die Entscheidung, den erfahrenen Stürmer Danny Welbeck zu Chelsea wechseln zu lassen. Der Transfer war für die Fans und die Vereinsführung nicht einfach, doch aus finanzieller und taktischer Sicht wurde die beste Lösung gewählt. Dies berichtete Goal.com.

Laut Goal.com beendete der 35-Jährige seine erfolgreiche sechsjährige Zeit beim Klub von der Südküste und unterschrieb beim Londoner Verein einen Zweijahresvertrag. Brightons Verantwortliche entschieden sich dagegen, die von Chelsea angebotenen Konditionen des Zweijahresvertrags zu übernehmen.

Bester Torschütze der Vereinsgeschichte

Danny Welbeck absolvierte 201 Spiele für Brighton und erzielte 51 Tore. Mit 46 Premier-League-Toren für den Klub ist er weiterhin Brightons bester Torschütze in der Geschichte des Wettbewerbs.

Die vergangene Saison verlief für den erfahrenen Stürmer besonders erfolgreich. Er erzielte 13 Tore in der englischen Premier League, stellte damit Brightons Rekord für die meisten Tore eines Spielers in einer Saison ein und kam insgesamt auf 14 Torbeteiligungen.

Eine pragmatische Entscheidung der Vereinsführung

Bei einer Veranstaltung mit den Vereinsfans erklärte Paul Barber, dass die Entscheidung nicht aus emotionalen Gründen, sondern auf Grundlage geschäftlicher Überlegungen und künftiger Möglichkeiten getroffen worden sei. Barber betonte, wie wichtig es gewesen sei, die langfristigen taktischen Pläne von Cheftrainer Fabian Hürzeler und die Optionen im Kader zu berücksichtigen.

Die Vereinsführung prüfte zudem die Risiken eines langfristigen Vertrags für einen älter werdenden Spieler. Wären zu Saisonbeginn Verletzungen aufgetreten, hätte der Klub mit Kritik rechnen müssen.

Ein Schritt in Richtung Zukunft

Paul Barber zufolge war die Entscheidung nicht nur für den Klub, sondern auch für den Spieler selbst richtig. Dank seiner Erfahrung soll Danny Welbeck bei Chelsea zu einer wichtigen Figur werden.

Brighton plant unterdessen, sich in der Premier League auf junge und vielversprechende Spieler zu stützen, seine Position zu festigen und neue Führungsspieler zu entwickeln.