Liam Delap sollte Chelsea im Sommer verlassen und zu Everton wechseln

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Liam Delap sollte Chelsea im Sommer verlassen und zu Everton wechseln

Chelseas Stürmer Liam Delap wurde empfohlen, im Sommer-Transferfenster zum Goodison Park zu wechseln, um seine Karriere neu zu starten. Nach Ansicht des ehemaligen Everton-Scouts Brian King wäre ein Wechsel zum Klub aus Merseyside ideal für den 23-Jährigen und könnte ihm helfen, ein neues Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen. Goal.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com und The Athletic plant Chelsea, die Zahl seiner Offensivspieler im Sommer zu reduzieren. Vor dem Hintergrund des erwarteten Wechsels von Danny Welbeck und der möglichen Vertragsverlängerung von João Pedro ist Delap zu einem der aussichtsreichsten Verkaufskandidaten geworden.

Der Londoner Klub will den Großteil der 30 Millionen Pfund zurückerhalten, die er im Sommer 2025 für den von Ipswich Town verpflichteten Spieler bezahlt hat. Zudem verschärfen Angreifer wie Nicolas Jackson (65 Millionen Pfund) und Marc Guiu (25 Millionen Pfund) die Konkurrenz im Kader.

In Romelu Lukakus Fußstapfen

Der ehemalige Everton-Scout Brian King ist überzeugt, dass Liam Delap den erfolgreichen Weg von Romelu Lukaku wiederholen könnte. Der belgische Stürmer erzielte in 166 Spielen für Everton 87 Tore und wurde in der Premier-League-Ära zum besten Torschützen der Vereinsgeschichte.

Im Gespräch mit Football Insider sagte Brian King: „Wenn ich Delap wäre und ein Angebot von Everton erhalten würde, würde ich sofort zustimmen. Lukaku machte sich ebenfalls dort einen Namen, und es war ein hervorragender Weg, der ihm große Türen öffnete.“

King erinnerte sich an Lukakus Leistungen bei einem Turnier in La Manga während dessen Jugendzeit und hob besonders seine körperliche Stärke sowie seine präzisen Abschlüsse mit dem linken Fuß hervor. Der Experte glaubt, dass Delap die Gelegenheit zu einem Wechsel zu Everton – selbst auf Leihbasis für ein Jahr – nicht verstreichen lassen sollte.

Chelseas Pläne, die Offensivabteilung zu verkleinern, eröffnen Everton eine günstige Gelegenheit. Der Klub vom Goodison Park dürfte die Verhandlungen über eine Verpflichtung des jungen Stürmers intensivieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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