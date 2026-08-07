Blutige Tragödie während des Unterrichts: Schüler schießt auf Lehrer

Ein blutiger Vorfall auf dem Gelände einer Schule in Thailand hat das ganze Land erschüttert. In einer Bildungseinrichtung nahe Bangkok griff ein Schüler mit einer Schusswaffe Lehrer und andere Menschen an. Bei der Tragödie kam ein Pädagoge ums Leben, vier weitere Personen wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Nach Angaben ausländischer Medien ereignete sich der Vorfall am 7. August in der Schule Debsirin Nonthaburi im Bezirk Bangkruay der Provinz Nonthaburi. Ersten Informationen zufolge beging der Schüler, der den Angriff verübt hatte, anschließend Suizid.

Die Polizei von Nonthaburi bestätigte die Angaben zu den Todesopfern und Verletzten. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen derzeit die Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls.

Auf von den Rettungsdiensten veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie mehrere Rettungsteams auf dem Schulgelände eintreffen und Schüler an einen sicheren Ort evakuiert werden. Auf den Aufnahmen wird ein Verletzter auf einer Trage hinausgebracht, während medizinisches Personal andere Verletzte notfallmedizinisch versorgt.

Ein Zeuge, der sich während des Vorfalls in der Schule aufhielt, sagte, dass sich die Schüler nach den Schüssen in den Klassenräumen versteckt hätten. Seinen Angaben zufolge betraten Polizeibeamte wenig später das Gebäude, durchsuchten die Räume und brachten die Schüler sicher nach draußen.