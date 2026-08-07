Ein 12-jähriger Junge wurde im russischen Wladiwostok in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Laut den Ärzten wurde er mit Symptomen von blutigem Erbrechen aufgenommen. Untersuchungen zeigten schwere Probleme in seinem Verdauungssystem.

Der Patient gab an, über einen langen Zeitraum fast täglich Coca-Cola konsumiert zu haben. Bei einer endoskopischen Untersuchung wurden zahlreiche Erosionen der Magenschleimhaut festgestellt. Fachleute erklärten, dass bereits die geringste Berührung der Schleimhaut während der Untersuchung Mikroblutungen auslöste. Dies deutete auf eine erosive Gastritis hin, wobei kohlensäurehaltige Getränke seinen Zustand verschlimmert hatten.

Die Endoskopistin Margarita Lemsa erklärte, dass der Junge nun eine langfristige Behandlung und regelmäßige Kontrollen bei einem Gastroenterologen benötige. Ihren Angaben zufolge können kohlensäurehaltige Getränke bei Menschen mit Erkrankungen des Verdauungssystems schwere Komplikationen verursachen.

Ärzte stellten fest, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Kinder wegen schwerer Erkrankungen wie erosiver Gastritis, Pankreatitis und sogar Pankreasnekrose medizinische Hilfe suchen. Fachleute betonen, dass nicht nur zuckerhaltige kohlensäurehaltige Getränke, sondern auch Fast Food, Lebensmittel mit vielen künstlichen Zusatzstoffen und ungesunde Ernährungsgewohnheiten dazu beitragen.