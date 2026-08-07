Vater von 102 Kindern will keine weiteren Kinder mehr

Der 68-jährige ugandische Bauer Musa Hasahya hat mit seiner riesigen Familie erneut öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Seine 12 Ehefrauen, 102 Kinder und mehr als 560 Enkelkinder wurden bekannt.

Doch die Versorgung einer so großen Familie wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Musa Hasahya zufolge ist es zunehmend schwer, die Familie zu ernähren, da die täglichen Lebenshaltungskosten sowie die Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung und die Ausbildung seiner Kinder stark gestiegen sind.

Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten haben sogar zwei seiner Ehefrauen die Familie verlassen. Deshalb erklärte er, dass er beschlossen habe, keine weiteren Kinder mehr zu bekommen. Außerdem sagte Musa Hasahya, er habe seine Ehefrauen angewiesen, Verhütungsmittel zu verwenden.

Interessanterweise gab er zu, dass er alle seine Kinder und Enkelkinder an ihrem Aussehen erkennt, sich aber nur schwer ihre vollständigen Namen merken kann.

Die Geschichte von Musa Hasahya wurde in den sozialen Medien ausführlich diskutiert und löste erneut Debatten über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei der Versorgung einer großen Familie aus.