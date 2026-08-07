Amerikanischer Rentner flog mit seinem privaten Hubschrauber zum Laden

Ein in den USA lebender Rentner wollte nicht fast eine Stunde mit dem Auto zum Laden fahren und nutzte stattdessen seinen privaten Hubschrauber. Seine ungewöhnliche Reise erregte die Aufmerksamkeit der örtlichen Polizei.

Als die Ordnungskräfte ihn fragten, warum er mit dem Hubschrauber gekommen sei, antwortete der Mann: „Mit dem Auto ist es viel zu weit.“ Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er eine gültige offizielle Lizenz zum Führen des Hubschraubers besaß. Daher wurden keine Maßnahmen gegen ihn eingeleitet.

Der Vorfall verbreitete sich in den sozialen Medien schnell viral. Viele Nutzer verglichen das Verhalten des Rentners scherzhaft mit dem Stil der Figuren aus dem beliebten GTA-Spiel und hinterließen zahlreiche Kommentare.