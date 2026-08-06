Die „Kunst“ eines Jungen mit schwarzem Kugelschreiber auf dem Pass seines Vaters zieht alle Blicke auf sich

·14.5K·Welt
Die „Kunst“ eines Jungen mit schwarzem Kugelschreiber auf dem Pass seines Vaters zieht alle Blicke auf sich

Nach einem in China verbreiteten Vorfall soll ein kleiner Junge den Pass seines Vaters mit einem schwarzen Kugelschreiber vollgemalt haben. Kurz nachdem das Dokument in die Hände des Kindes gelangt war, war es mit verschiedenen Bildern übersät.

Der Vater soll die Veränderungen an seinem Pass bemerkt haben, nachdem er seine Reise angetreten hatte. Die Striche des Jungen verdeckten die persönlichen Daten und den für das automatische Lesen des Dokuments vorgesehenen Bereich. Dadurch war der Pass für die Grenzkontrolle nicht mehr gültig.

Berichten zufolge konnte der Mann seine Reise nicht fortsetzen und veröffentlichte den Vorfall im Internet. Die Geschichte wurde von Millionen Nutzern diskutiert.

Viele Eltern schrieben nach dem Vorfall, dass Pässe und andere wichtige Dokumente außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollten.

China
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

HercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kannHercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kannHeute, 16:58Thailands blutige Tragödie: Schüler tötete vor dem Amoklauf seine GroßelternThailands blutige Tragödie: Schüler tötete vor dem Amoklauf seine GroßelternHeute, 16:56Die Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft vieleDie Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft vieleHeute, 16:39Wissenschaftler Verblüfft: Entstand Das Leben Auf Der Erde Zweimal?Wissenschaftler Verblüfft: Entstand Das Leben Auf Der Erde Zweimal?Heute, 16:36Bärenbaby wird zum neuen Star von ReelsBärenbaby wird zum neuen Star von ReelsHeute, 15:40Geretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurückGeretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurückHeute, 15:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle