Die „Kunst“ eines Jungen mit schwarzem Kugelschreiber auf dem Pass seines Vaters zieht alle Blicke auf sich

Nach einem in China verbreiteten Vorfall soll ein kleiner Junge den Pass seines Vaters mit einem schwarzen Kugelschreiber vollgemalt haben. Kurz nachdem das Dokument in die Hände des Kindes gelangt war, war es mit verschiedenen Bildern übersät.

Der Vater soll die Veränderungen an seinem Pass bemerkt haben, nachdem er seine Reise angetreten hatte. Die Striche des Jungen verdeckten die persönlichen Daten und den für das automatische Lesen des Dokuments vorgesehenen Bereich. Dadurch war der Pass für die Grenzkontrolle nicht mehr gültig.

Berichten zufolge konnte der Mann seine Reise nicht fortsetzen und veröffentlichte den Vorfall im Internet. Die Geschichte wurde von Millionen Nutzern diskutiert.

Viele Eltern schrieben nach dem Vorfall, dass Pässe und andere wichtige Dokumente außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollten.