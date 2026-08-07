Rodri lehnt Angebot von Real Madrid ab und entscheidet sich für Barcelona

·66·Sport
Rodri lehnt Angebot von Real Madrid ab und entscheidet sich für Barcelona

Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri hat beschlossen, seine Karriere beim FC Barcelona in Katalonien fortzusetzen, und ein enormes finanzielles Angebot von Real Madrid abgelehnt. Der spanische Weltmeister soll in diesem Sommer in die La Liga zurückkehren. Derzeit verhandeln die Klubs über eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Goal.com berichtet .

Laut WorldSoccerTalk hatte der Klub aus Madrid in den vergangenen Wochen umfangreiche Vertragsverhandlungen mit dem Spieler geführt. Obwohl Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez und der Cheftrainer persönlich aktiv an dem Transfer gearbeitet hatten, änderte Barcelonas Angebot in letzter Minute die Entscheidung des Spielers.

Details zum Transfer und die Erklärung des Beraters

Der Berater des Spielers, Pablo Barquero, bestätigte, dass sein Mandant ein sehr ernst zu nehmendes Angebot vom Hauptstadtklub erhalten hatte. Er dankte der Führung von Real Madrid für den Respekt und die Professionalität während der schwierigen Verhandlungen.

Barquero zufolge unterbreitete Real Madrid Rodri nach der Weltmeisterschaft ein unwiderstehliches Angebot und legte alle Bedingungen auf den Tisch. Trotz der positiven Gespräche bevorzugte der erfahrene Mittelfeldspieler jedoch ein anderes Angebot und teilte dem Klub aus Madrid seine Entscheidung mit.

Manchester City und finanzielle Faktoren

Manchester City, das in der englischen Premier League unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca angetreten war, hatte alles darangesetzt, seinen Anführer zu halten. Der Klub geriet jedoch in eine schwierige Lage, weil Rodri in das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags ging und fest entschlossen war, nach Spanien zurückzukehren.

Barcelona hatte unterdessen zuletzt erheblichen Spielraum im Gehaltsbudget geschaffen, nachdem sich der Klub von mehreren Topverdienern getrennt hatte. Die Abgänge von Spielern wie Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen und Marcus Rashford ermöglichten es den Katalanen, einen Star wie Rodri zu verpflichten.

RodriBarcelonaReal MadridManchester CityLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusAndrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei JuventusHeute, 18:15Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneCristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry KaneHeute, 17:55Chelsea baut den Kader drastisch ab: Xabi Alonso verabschiedet sich von 16 SpielernChelsea baut den Kader drastisch ab: Xabi Alonso verabschiedet sich von 16 SpielernHeute, 17:54Wie Barcelonas Star Lamine Yamal seinen Urlaub in Kolumbien verbringtWie Barcelonas Star Lamine Yamal seinen Urlaub in Kolumbien verbringtHeute, 17:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)