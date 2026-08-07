Rodri lehnt Angebot von Real Madrid ab und entscheidet sich für Barcelona

Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri hat beschlossen, seine Karriere beim FC Barcelona in Katalonien fortzusetzen, und ein enormes finanzielles Angebot von Real Madrid abgelehnt. Der spanische Weltmeister soll in diesem Sommer in die La Liga zurückkehren. Derzeit verhandeln die Klubs über eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Goal.com berichtet .

Laut WorldSoccerTalk hatte der Klub aus Madrid in den vergangenen Wochen umfangreiche Vertragsverhandlungen mit dem Spieler geführt. Obwohl Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez und der Cheftrainer persönlich aktiv an dem Transfer gearbeitet hatten, änderte Barcelonas Angebot in letzter Minute die Entscheidung des Spielers.

Details zum Transfer und die Erklärung des Beraters

Der Berater des Spielers, Pablo Barquero, bestätigte, dass sein Mandant ein sehr ernst zu nehmendes Angebot vom Hauptstadtklub erhalten hatte. Er dankte der Führung von Real Madrid für den Respekt und die Professionalität während der schwierigen Verhandlungen.

Barquero zufolge unterbreitete Real Madrid Rodri nach der Weltmeisterschaft ein unwiderstehliches Angebot und legte alle Bedingungen auf den Tisch. Trotz der positiven Gespräche bevorzugte der erfahrene Mittelfeldspieler jedoch ein anderes Angebot und teilte dem Klub aus Madrid seine Entscheidung mit.

Manchester City und finanzielle Faktoren

Manchester City, das in der englischen Premier League unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca angetreten war, hatte alles darangesetzt, seinen Anführer zu halten. Der Klub geriet jedoch in eine schwierige Lage, weil Rodri in das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags ging und fest entschlossen war, nach Spanien zurückzukehren.

Barcelona hatte unterdessen zuletzt erheblichen Spielraum im Gehaltsbudget geschaffen, nachdem sich der Klub von mehreren Topverdienern getrennt hatte. Die Abgänge von Spielern wie Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen und Marcus Rashford ermöglichten es den Katalanen, einen Star wie Rodri zu verpflichten.