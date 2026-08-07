Vierstöckiges Gebäude stürzt in Istanbul innerhalb von Sekunden ein

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Vierstöckiges Gebäude stürzt in Istanbul innerhalb von Sekunden ein

Im Istanbuler Bezirk Bahcelievler in der Türkei ist ein vierstöckiges Wohngebäude plötzlich eingestürzt. Einige Stunden vor dem Vorfall hatten Anwohner seltsame knackende Geräusche aus den Gebäudesäulen gehört, waren beunruhigt und hatten sofort die Polizei und Feuerwehr verständigt.

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Bewohner des Gebäudes umgehend evakuiert. Kurz darauf stürzte das Gebäude am 5. August gegen 20:30 Uhr ohne äußere Einwirkung innerhalb weniger Sekunden ein und wurde zerstört. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten, da das Gebäude rechtzeitig geräumt worden war.

Das 1988 errichtete Gebäude beherbergte Berichten zufolge 22 Wohnungen und zwei Geschäftsläden. Experten haben eine technische Untersuchung zu den Ursachen des Einsturzes eingeleitet. Ersten Vermutungen zufolge könnten ein Konstruktionsfehler oder eine Schwächung der tragenden Elemente den Vorfall verursacht haben. Das offizielle Ergebnis wird nach Abschluss der Ermittlungen bekannt gegeben.

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Charos
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