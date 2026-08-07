Große Aufregung bei Ronaldos Hochzeit: Wurde Bruno nicht eingeladen?

Cristiano Ronaldo und die lang erwartete Hochzeit von Georgina Rodríguez sorgen für immer mehr Spekulationen. Quellen zufolge soll die Hochzeitsfeier des Paares am 8. August auf Ronaldos Heimatinsel, Madeira, wo er geboren und aufgewachsen ist, stattfinden.

Doch im Vorfeld dieses freudigen Ereignisses verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken unerwartete Gerüchte. Demnach soll „Manchester United“ und einer von Ronaldos engen Teamkollegen, mit denen er sowohl im Verein als auch in der portugiesischen Nationalmannschaft spielte, Bruno Fernandes, nicht zur Hochzeitsfeier eingeladen worden sein.

Obwohl diese Berichte bisher nicht offiziell bestätigt wurden, lösten sie bei den Fans großes Interesse aus. Viele Nutzer in den sozialen Netzwerken vermuten, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden portugiesischen Stars abgekühlt haben könnte.

Bisher haben weder Ronaldo noch Bruno Fernandes die Gerüchte offiziell kommentiert. Daher werden die kursierenden Informationen derzeit als unbestätigte Meldungen eingestuft.