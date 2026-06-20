Morgen ein seltenes astronomisches Ereignis — der längste Tag des Jahres

Morgen, am 21. Juni, wird auf der Nordhalbkugel der längste Tag des Jahres beobachtet, berichtet die Associated Press.

Dieses Phänomen wird als Sommersonnenwende bezeichnet und gilt als einer der wichtigsten astronomischen Prozesse in der Natur. Zu dieser Zeit ist die Sonne am längsten am Himmel sichtbar, und die Menschen genießen das maximale Tageslicht des Jahres.

Auf der Südhalbkugel geschieht das Gegenteil. Dort wird der kürzeste Tag des Jahres beobachtet und die Wintersaison beginnt.

Berichten zufolge leitet sich der Begriff 'Solstice' (Sonnenwende) von den lateinischen Wörtern 'sol' für Sonne und 'stitium' für Stillstand oder Pause ab. Die Sommersonnenwende markiert den Höhepunkt des Aufstiegs der Sonne zu ihrem höchsten Punkt am Himmel im Laufe des Jahres. Ab diesem Tag werden die Tage allmählich kürzer, ein Prozess, der bis Ende Dezember andauert.

Experten weisen darauf hin, dass die Erdachse leicht geneigt ist, während die Erde um die Sonne kreist. Daher werden Sonnenlicht und Wärme im Laufe des Jahres nicht gleichmäßig auf die Nord- und Südhalbkugel verteilt.

Die 'Sonnenwende' ist die Zeit, in der die Erde am stärksten oder am wenigsten zur Sonne geneigt ist, und genau in diesem Moment erreicht der Unterschied zwischen Tag und Nacht sein Maximum.

Auf der Nordhalbkugel findet die Sommersonnenwende normalerweise zwischen dem 20. und 22. Juni statt. In diesem Jahr fällt das Ereignis auf den 21. Juni.

Das Gegenteil ist bei der Wintersonnenwende zu beobachten. Zu dieser Zeit neigt sich die Nordhalbkugel am weitesten von der Sonne weg, was zum kürzesten Tag und der längsten Nacht des Jahres führt. Die Wintersonnenwende findet normalerweise zwischen dem 20. und 23. Dezember statt.