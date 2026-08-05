SpaceX veröffentlicht Finanzbericht und enthüllt Details zum Starship-Flug

Der Luft- und Raumfahrtkonzern SpaceX hat seinen ersten Quartalsfinanzbericht seit dem Börsengang vorgelegt und Einzelheiten zu bevorstehenden großen Tests bekannt gegeben. Den Angaben der Publikation zufolge zeigen die Daten, dass sich die Finanzlage des Unternehmens verbessert, während im Raumfahrtprogramm wichtige Veränderungen erwartet werden. Dies berichtet Ixbt.com die Publikation.

Im Berichtszeitraum verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 541 Millionen US-Dollar. Dennoch verbesserten sich die Finanzkennzahlen deutlich: Ein Jahr zuvor hatten die Verluste von SpaceX noch mehr als 1 Milliarde US-Dollar betragen. Gleichzeitig wachsen die Umsätze des Unternehmens weiterhin rasant.

Im vergangenen Quartal erzielte SpaceX einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen war im Juni dieses Jahres an die Börse gegangen.

Aktienentwicklung und Marktauswirkungen

Obwohl der Aktienkurs des Unternehmens beim ersten IPO auf 225,6 US-Dollar gestiegen war, setzte anschließend ein Rückgang ein. Zum Handelsschluss am 4. August wurden die Aktien mit jeweils 125,33 US-Dollar bewertet. Dennoch betrachten Experten den starken Umsatzanstieg vor dem Hintergrund positiver Entwicklungen im Technologiesektor als wichtigen Schritt.

Bei einem Treffen mit Investoren gab die Unternehmensführung außerdem Pläne für den nächsten Meilenstein des Starship-Programms bekannt – den 14. Testflug. Dieser Meilenstein dürfte zu einem der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte des gesamten Raumfahrtprogramms werden.

Orbitalflug und technische Änderungen

Den Plänen zufolge soll das Raumfahrzeug beim nächsten Test erstmals in der Geschichte eine Erdumlaufbahn erreichen. Während des Flugs sollen außerdem Starlink V3-Satelliten ins All gebracht werden.

Aufgrund der Probleme beim vorherigen, 13. Testflug hat das Unternehmen den Versuch, den Super Heavy Booster 21 mit den mechanischen Armen des Startturms aufzufangen, jedoch vorübergehend aufgegeben. Stattdessen soll die Trägerrakete sanft im Golf von Mexiko landen.

Das weitere Schicksal des Raumfahrzeugs ist Berichten zufolge noch nicht vollständig entschieden. SpaceX-Experten analysieren weiterhin die Ergebnisse der vorherigen Mission und arbeiten an dem historischen Versuch, das Starship direkt zum Startplatz zurückzuführen und mit den mechanischen Klammern des Turms aufzufangen.