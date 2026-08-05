Seltene genetische Veränderung: Seltene schwarze Tiger leben in Indiens Wäldern

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Seltene genetische Veränderung: Seltene schwarze Tiger leben in Indiens Wäldern

Die „schwarzen Tiger“, deren Aussehen an eine Figur aus einem Fantasyfilm erinnert, gibt es tatsächlich. Sie sind nicht vollständig schwarz, sondern gelten als pseudomelanistische Tiger.

Diese seltenen Tiere kommen vor allem im Similipal-Tigerreservat im indischen Bundesstaat Odisha vor. Ihre schwarzen Streifen sind deutlich breiter und liegen dichter beieinander als bei gewöhnlichen Tigern. Dadurch bleibt ein großer Teil der orangefarbenen Körperzeichnung verborgen.

Experten führen dieses Aussehen auf eine seltene genetische Veränderung zurück. Obwohl der Tiger aus der Ferne fast schwarz wirkt, sind sein gelbes Fell und die vergrößerten Streifen aus der Nähe zu erkennen.

Die Tiger von Similipal zählen zu den seltensten Großkatzen der Welt. In freier Wildbahn gibt es nur noch sehr wenige von ihnen.

IndienOdishaSimilipal
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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