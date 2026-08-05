SpaceX schleppt den im Indischen Ozean verbliebenen Starship-Rumpf zurück

Der Raumfahrtriese SpaceX hat eine groß angelegte Operation gestartet, um seinen Starship-Raumschiffprototypen aus dem Indischen Ozean an die Küste zurückzubringen. Von Vantor bereitgestellte Satellitenbilder zeigen, dass dieser einzigartige Vorgang in vollem Gange ist, berichtet ixbt.com. Dies meldet Ixbt.com berichtet berichtet.

Wie sich herausstellte, blieb das Raumschiff während des 13. Testflugs unerwartet auf der Wasseroberfläche schwimmfähig; in den ursprünglichen Plänen war seine Bergung nicht vorgesehen. Die Spezialisten beschlossen jedoch, das Fahrzeug zurückzubringen, um das Gerät, das die sanfteste Landung der Geschichte absolviert hatte, eingehend zu analysieren.

Ein historischer Test und ein unerwartetes Ergebnis

Der nächste Testflug des Starship-Raumschiffs fand am 25. Juli dieses Jahres statt und wurde als einer der erfolgreichsten Versuche in der Geschichte des Programms verbucht. Während des Flugs blieb die Oberstufe mit allen sechs Triebwerken vollständig funktionsfähig, trat erfolgreich wieder in die Atmosphäre ein und landete äußerst sanft auf dem Wasser.

Die größte Überraschung war, dass das als Ship 40 bezeichnete Raumschiff nach der Wasserlandung nicht sank. Es blieb wasserdicht und trieb etwa 1500 km vor der australischen Küste weiter. Selbst die Ingenieure des Unternehmens hatten ein solches Ergebnis nicht erwartet.

Wie läuft die Bergungsoperation ab?

Kurz nach dem Vorfall bestätigte Elon Musk, dass das Unternehmen versuchen werde, das Raumschiff an die Küste zurückzubringen. Die von CNN veröffentlichten Satellitenbilder von Vantor bestätigen nun vollständig, dass der Prozess begonnen hat.

An der Operation sind folgende Spezialschiffe beteiligt:

Schlepper Normand Ranger

Schiff Skimmer Tide

Versorgungsschiff Go Australis

Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass an der Starship-Spitze Schleppleinen befestigt wurden. Go Australis, das als erstes Schiff das Raumschiff erreicht hatte, hat seine Aufgabe beendet und ist nach Australien zurückgekehrt.

Bedeutung für die Ingenieure

Die Rückführung von Ship 40 ist für die Spezialisten von enormer wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung. Nach dem Wiedereintritt in die Atmosphäre plant das Unternehmen, den Zustand der Hitzeschutzkacheln eingehend zu untersuchen.

Die gewonnenen Daten könnten den nächsten historischen Meilenstein des Programms näherbringen. Laut Elon Musk könnte SpaceX bei einem der kommenden Tests versuchen, die Oberstufe direkt auf dem Startturm „Mechazilla“ zu landen, sofern die Analyse die Stabilität der Konstruktion bestätigt.