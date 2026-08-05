„Der hässlichste Hund der Welt“ erobert das Internet in einer Woche

Ein Hund namens Huahua, der als „hässlichster Hund der Welt“ bezeichnet wird, ist in kurzer Zeit zu einer der beliebtesten Figuren in den sozialen Medien geworden. Sein ungewöhnliches Aussehen erregte die Aufmerksamkeit von Millionen Internetnutzern. Darüber berichteten chinesische Medien.

Berichten zufolge verbreiteten sich innerhalb von nur einer Woche Kurzvideos mit Huahua auf verschiedenen Videoplattformen und erzielten Millionen von Aufrufen. Viele Nutzer reagierten interessiert auf das einzigartige Aussehen des Tieres und lobten seinen „hässlichen Charme“. Andere nennen Huahua scherzhaft „den Hund, der bei einem Schönheitswettbewerb den ersten Platz von hinten belegt hat“.

Chinesische Lokalmedien stellten klar, dass Huahuas Eltern reinrassige Border Collies sind, die an Ausstellungen teilnehmen und deren Aussehen vollständig den Rassestandards entspricht. Auch die anderen Welpen aus demselben Wurf kamen mit einem schönen, den Rassestandards entsprechenden Aussehen zur Welt.

Huahua erhielt jedoch aufgrund einer seltenen genetischen Mutation ein völlig anderes Aussehen als die anderen. Sein Fell wächst äußerst unordentlich, und die federartigen Haarbüschel, die an beiden Seiten seiner Ohren abstehen, lassen ihn noch ungewöhnlicher aussehen. Genau dieses ungewöhnliche Erscheinungsbild machte ihn im Internet berühmt.

Der Publikation zufolge ließ sich der Hund wegen seines ungewöhnlichen Aussehens lange Zeit nicht verkaufen. Doch nachdem ein Video von ihm zufällig ins Internet gestellt worden war, änderte sich die Situation völlig. Innerhalb kurzer Zeit wurde Huahua zum Star der sozialen Medien, und das Interesse an ihm nahm stark zu.

Infolgedessen wurde Huahua gestern, am 3. August, für 2.400 Yuan, also etwa 4,3 Millionen usbekische Sum, an einen neuen Besitzer verkauft. So wurde ein Hund, dem zuvor niemand Beachtung geschenkt hatte, dank seiner Internetberühmtheit zu einem weithin bekannten Tier.

Diese Geschichte zeigte erneut, dass soziale Medien selbst gewöhnliche Ereignisse innerhalb kürzester Zeit zu Themen globaler Diskussion machen können.