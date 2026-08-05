City unternimmt ersten Schritt für Pedro Neto: Worauf hängt der Transfer ab?

Manchester City erwägt im Sommertransferfenster die Möglichkeit, den Sturm mit einem weiteren Premier-League-Star zu verstärken. Die Citizens haben direkten Kontakt zu den Beratern von Chelsea-Flügelspieler Pedro Neto aufgenommen.

Bislang gibt es keine offizielle Einigung zwischen den Vereinen. Der Beginn von Verhandlungen zeigt jedoch, dass die Situation um die Zukunft des portugiesischen Spielers eine ernsthafte Wendung nimmt.

City kontaktiert Netos Lager direkt

Wie Insider Fabrizio Romano mitteilte, Manchester City hat erste Gespräche mit den Vertretern von Pedro Neto bezüglich eines möglichen Transfers aufgenommen.

Der 26-jährige Flügelspieler gehört zu den Hauptkandidaten, die zur Verstärkung des Angriffs in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig gibt es in dieser Phase keine Informationen darüber, ob City ein offizielles Angebot an Chelsea gesendet hat oder ob sich die Vereine über die Ablösesumme einig sind.

Daher handelt es sich vorerst nicht um einen abgeschlossenen Transfer, sondern um einen ersten Schritt, um die Haltung der Spielerseite zu ermitteln.

Ein Abgang von Savinho könnte den Weg für den Transfer ebnen

Berichten zufolge könnte Netos potenzieller Transfer von der Zukunft des Manchester City-Flügelspielers Savinho abhängen.

Tottenham zeigt Interesse an dem brasilianischen Spieler. Sollte Savinho Manchester verlassen, plant City als Ersatz einen schnellen Stürmer zu verpflichten, der auf beiden Außenbahnen agieren kann und Premier-League-Erfahrung mitbringt. Neto gilt als Kandidat, der diese Anforderungen erfüllt.

Unterdessen wird berichtet, dass Tottenham den portugiesischen Spieler selbst als eine von mehreren potenziellen Alternativen beobachtet.

Chelsea wird Neto nicht einfach ziehen lassen

Pedro Neto wechselte im Sommer 2024 von Wolverhampton zu Chelsea und unterschrieb beim Londoner Klub einen langfristigen Vertrag bis 2031. Dies stärkt Chelseas Verhandlungsposition erheblich.

In den britischen Medien kursierten Berichte, dass die Londoner den Spieler auf etwa 70 Millionen Pfund schätzen könnten. Diese Summe wurde vom Verein jedoch nicht offiziell bestätigt.

Damit das Interesse von City zu einem konkreten Angebot wird, müssen daher mehrere Bedingungen erfüllt sein:

— Klärung der Zukunft von Savinho;

— Feststellung von Netos Haltung zum Transfer;

— Zustimmung von Chelsea zum Verkauf;

— Einigung der Vereine über die Ablösesumme.

Wie lauten Netos genaue Statistiken bei Chelsea?

In seinen ersten beiden Saisons für Chelsea bestritt Pedro Neto 103 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte 19 Tore. Den offiziellen Saisondaten des Klubs zufolge gab er in der Spielzeit 2024/25 neun und in der Saison 2025/26 zehn Torvorlagen, womit er insgesamt 19 Assists auf dem Konto hat.

Alleine in der Saison 2025/26 lief der portugiesische Flügelspieler in 52 Partien auf und verbuchte jeweils 10 Tore und Assists. Er wurde zum besten Vorbereiter des Teams in allen Wettbewerben.

Seine Hauptstärken sind hohes Tempo, die Fähigkeit, Gegner im Eins-gegen-Eins zu überwinden, Einsätze auf beiden Flanken und Vielseitigkeit in verschiedenen offensiven Positionen.

Warum wählt City ausgerechnet Neto?

Für Manchester City ist die Tatsache, dass sich Neto bereits an die Premier League angepasst hat, ein entscheidender Faktor. Er bringt große Erfahrung im englischen Fußball mit und benötigt keine lange Eingewöhnungszeit in einer neuen Liga.

Zudem hat der Spieler bereits bei Chelsea mit Citys neuem Cheftrainer Enzo Maresca zusammengearbeitet. Britische Quellen schreiben, dass vor allem das genaue Wissen des Trainers über Netos Fähigkeiten das Transferinteresse verstärkt hat.

Dennoch bedeuten der langfristige Vertrag des Spielers und die möglicherweise hohe Ablöse, dass die Verhandlungen kein Spaziergang werden.

Der entscheidende Schritt wurde noch nicht getan

Manchester Citys Kontaktaufnahme mit Netos Vertretern könnte der erste ernsthafte Schritt im Transferprozess sein. Doch der Spieler bleibt weiterhin bei Chelsea, und offizielle Verhandlungen zwischen den Vereinen wurden noch nicht bestätigt.

Nun richtet sich das Hauptaugenmerk auf Savinhos Zukunft und die von Chelsea festgelegten Bedingungen. Entwickelt sich die Situation nach Citys Plan, könnte Pedro Neto zu einem der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters werden.

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