Brawl im Publikum nach Spoilern zum Spider-Man-Film

Die Premiere des Spider-Man-Films in einem argentinischen Kino endete mit einer unerwarteten Schlägerei. Während der Vorführung begann ein junger Mann, die Handlung laut zu verraten und die anderen Zuschauer zu stören.

Da er den Film bereits gesehen hatte, erklärte er dem neben ihm sitzenden Mädchen laut das Schicksal der Figuren und die weitere Handlung. Dies sorgte bei den anderen Zuschauern für Unmut.

Die Anwesenden forderten den jungen Mann auf, zu schweigen und die überraschenden Wendungen des Films nicht zu verraten. Der zunächst verbale Streit entwickelte sich bald zu einer Massenschlägerei.

Als die Situation außer Kontrolle geriet, wurde die Vorführung abgebrochen. Im Saal kam es zu Unruhen, sodass die zur Premiere gekommenen Zuschauer den Film nicht bis zum Ende sehen konnten.