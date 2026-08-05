Vegetarische Katze ohne Fleischkonsum fasziniert das Internet

Eine in der Türkei lebende Katze namens Bulut hat mit ihren ungewöhnlichen Gewohnheiten die Aufmerksamkeit der Nutzer sozialer Netzwerke auf sich gezogen. Laut ihrem Besitzer frisst sie überhaupt kein Fleisch und mag Käse, Oliven und Joghurt.

Bulut lebt zusammen mit einem Taubenschwarm, dessen Wert mehr als 20.000 Dollar beträgt. Er greift die Vögel nicht an und fügt ihnen keinen Schaden zu.

Eine der interessantesten Gewohnheiten der Katze ist es, die Tauben zu bewachen. Wenn die Vögel nach draußen fliegen, hilft Bulut dabei, sie wieder zum Käfig zurückzuführen.

Videos, die diese Beziehung zwischen der Katze und den Tauben zeigen, verbreiteten sich schnell im Internet. Die Follower diskutieren mit großem Interesse über Buluts Ernährungsgewohnheiten und seinen Umgang mit den Vögeln.