Leagues Cup 2026: Die wichtigsten Storylines und Änderungen

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Leagues Cup 2026: Die wichtigsten Storylines und Änderungen

Der Leagues Cup, der für intensive Duelle im nordamerikanischen Fußball bekannt ist, ist zurück und präsentiert sich den Fans diesmal in einem deutlich verbesserten Format. Wie Goal.com berichtet, haben MLS-Klubs das Turnier in den vergangenen drei Spielzeiten dominiert. In diesem Jahr wird jedoch ein noch härterer Wettbewerb erwartet. Nach umfangreichen Beratungen haben Vertreter der MLS und der mexikanischen Liga MX die Turnierstruktur spannender und dynamischer gestaltet. Goal.com berichtet .

Nach dem neuen Format nehmen insgesamt 36 Mannschaften am Wettbewerb teil – jeweils 18 Vertreter aus beiden Ligen. Die Teams sind in eine Ost- und eine Westregion aufgeteilt. In der ersten Phase bestreitet jeder Klub drei Spiele gegen Mannschaften aus der jeweils anderen Liga. Damit sind MLS-gegen-Liga-MX-Duelle von Beginn an garantiert.

Historische Änderungen und geografische Erweiterung

Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers finden Spiele auch außerhalb der Vereinigten Staaten statt. Vier Partien des Wettbewerbs sollen auf mexikanischem Boden ausgetragen werden. Nach der Gruppenphase ziehen die vier bestplatzierten Teams der Gesamttabelle jeder Liga direkt ins Viertelfinale ein. Die entscheidende Play-off-Phase wird anschließend im traditionellen K.-o.-System fortgesetzt.

Durch die Teilnahme von Fußballstars ist das Turnier noch attraktiver geworden. Die Pause nach der Weltmeisterschaft ist vorbei, und einige der bekanntesten Spieler der Welt sind bereit, für ihre Klubs wieder aufzulaufen. Lionel Messi tritt für Inter Miami an, während Robert Lewandowski die Farben von Chicago Fire verteidigt. Die Liga MX präsentiert ihrerseits erfahrene und talentierte Spieler wie Erik Lira, Salomón Rondón und Gilberto Mora.

Die Organisatoren und Experten des Turniers sind überzeugt, dass diese Saison den Fans äußerst unterhaltsame und intensive Spiele bieten wird. Ob MLS-Teams den Titel zum vierten Mal in Folge gewinnen können oder Vertreter der Liga MX diese Dominanz beenden, bleibt die zentrale Storyline des Leagues Cup 2026.

Leagues CupLionel MessiRobert LewandowskiMLSLiga MX
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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