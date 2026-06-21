Sprachstreit in Almaty: Supermarkt-Auseinandersetzung führt zu Geldstrafe

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Sprachstreit in Almaty: Supermarkt-Auseinandersetzung führt zu Geldstrafe

Ein Konflikt in einem der Supermärkte in Almaty, Kasachstan, hat in den sozialen Netzwerken eine breite Diskussion ausgelöst.

In den verbreiteten Videos ist zu sehen, wie eine Kundin, unzufrieden mit den Warteschlangen an der Kasse, von der Ladenmitarbeiterin verlangte, sie auf Russisch anzusprechen. Die Administratorin erklärte die Situation jedoch auf Kasachisch und teilte mit, dass in wenigen Minuten eine weitere Kassiererin kommen würde. Genau dieser Umstand führte zu einem heftigen Streit zwischen den Parteien.

Der Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und führte zu verschiedenen Meinungen und Debatten unter den Nutzern. Einige unterstützten die Dienstleistung in der Staatssprache, während andere betonten, dass eine für den Kunden bequeme Sprache gewählt werden sollte.

Die Strafverfolgungsbehörden führten eine Untersuchung des Vorfalls durch und reichten die Fallunterlagen beim Gericht ein. Gemäß dem Gerichtsbeschluss wurde gegen die Frau, die den Streit verursachte, eine Geldstrafe in Höhe von 20 MRP verhängt, was etwa 84 Tausend Tenge (fast 3 Millionen Sum) entspricht.

AlmatyKasachstan
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Charos
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