Trump spricht über Transitgebühren in der Straße von Hormus

US-Präsident Donald Trump gab eine Erklärung zur Schifffahrt durch die Straße von Hormus ab.

Er erklärte, dass während der Zeit des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sowie während des 60-tägigen Verhandlungsprozesses keine Tarife für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus eingeführt werden.

Trump betonte jedoch, dass im Falle eines Scheiterns der endgültigen Vereinbarung Transitgebühren ausschließlich von den USA und im Interesse Washingtons festgelegt werden könnten.

Seinen Worten zufolge würden solche Zahlungen dazu dienen, die Kosten der USA zur Gewährleistung der Sicherheit in der Region zu decken.

Zuvor wurde berichtet, dass die USA und der Iran ein Memorandum zur Beendigung des militärischen Konflikts und zum Abschluss einer endgültigen Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen unterzeichnet haben.