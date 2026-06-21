Trump spricht über Transitgebühren in der Straße von Hormus

·67·Welt
Trump spricht über Transitgebühren in der Straße von Hormus

US-Präsident Donald Trump gab eine Erklärung zur Schifffahrt durch die Straße von Hormus ab.

Er erklärte, dass während der Zeit des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sowie während des 60-tägigen Verhandlungsprozesses keine Tarife für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus eingeführt werden.

Trump betonte jedoch, dass im Falle eines Scheiterns der endgültigen Vereinbarung Transitgebühren ausschließlich von den USA und im Interesse Washingtons festgelegt werden könnten.

Seinen Worten zufolge würden solche Zahlungen dazu dienen, die Kosten der USA zur Gewährleistung der Sicherheit in der Region zu decken.

Zuvor wurde berichtet, dass die USA und der Iran ein Memorandum zur Beendigung des militärischen Konflikts und zum Abschluss einer endgültigen Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen unterzeichnet haben.

Donald TrumpIranUSAStraße von Hormuz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kleinbus stürzt in der Türkei in Schlucht, 4 ToteKleinbus stürzt in der Türkei in Schlucht, 4 ToteHeute, 14:18Britischer Premierminister Keir Starmer könnte zurücktretenBritischer Premierminister Keir Starmer könnte zurücktretenHeute, 14:10Männliche Katze entbindet in der Türkei und löst Internet-Debatte ausMännliche Katze entbindet in der Türkei und löst Internet-Debatte ausHeute, 13:54Zum ersten Mal seit 94 Jahren: Seltenes Tier im Chester Zoo geborenZum ersten Mal seit 94 Jahren: Seltenes Tier im Chester Zoo geborenHeute, 13:41Arman Sarukyan schenkt Freundin Uhr im Wert von 400.000 Dollar (Video)Arman Sarukyan schenkt Freundin Uhr im Wert von 400.000 Dollar (Video)Heute, 13:27Schreckliche Treppe in China erschüttert TouristenSchreckliche Treppe in China erschüttert TouristenHeute, 13:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Wissenschaftler verblüfft: Riesige mysteriöse Struktur unter dem antarktischen Eis entdeckt
Wissenschaftler verblüfft: Riesige mysteriöse Struktur unter dem antarktischen Eis entdeckt