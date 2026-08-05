Surf-Hunde-Meisterschaft in Kalifornien ausgetragen

Im US-Bundesstaat Kalifornien fand die zehnte Ausgabe der World Dog Surfing Championships statt, eines der ungewöhnlichsten und unterhaltsamsten Wettbewerbe. Die Veranstaltung wurde am 1. August am Linda-Mar-Strand in Pacifica ausgetragen. Rund 20 Hunde zeigten dort ihr Können auf den Wellen.

Die Jury bewertete, wie gut die Hunde auf den Brettern das Gleichgewicht hielten, die Wellen meisterten und ihren eigenen Stil zeigten. Neben den Einzelauftritten wurden auch Hunde, die gemeinsam mit ihren Besitzern surften, in eigenen Kategorien beurteilt.

In diesem Jahr ragte eine Labradorhündin namens Rippin Rosie besonders heraus. Sie belegte in der Kategorie für große und sehr große Hunde den ersten Platz und gewann gemeinsam mit ihrer Besitzerin auch die SUP-Kategorie. Für ihre Leistung in starken Wellen erhielt Rosie außerdem den Preis „Spirit of Surfing“.

Während des Wettbewerbs beobachteten die Zuschauer nicht nur die surfenden Hunde, sondern nahmen auch an Aktionen zur Tiervermittlung und zur Gesundheit von Haustieren teil. Die Veranstalter nutzen die Meisterschaft neben Sport und Unterhaltung auch als Plattform zur Unterstützung von Tierschutzprojekten.