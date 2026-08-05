Arsenal könnte beim Vinicius-Transfer ein erhebliches Risiko eingehen

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Arsenal könnte beim Vinicius-Transfer ein erhebliches Risiko eingehen

Während der Londoner Klub Arsenal die Verpflichtung des Real-Madrid-Stars Vinicius Junior erwägt, warnen Experten, dass der Transfer die Atmosphäre in Mikel Artetas Team stören könnte. Die „Gunners“, die in der englischen Meisterschaft erfolgreich auftreten, zeigen auf dem Transfermarkt große Ambitionen. Ein solch großer Deal könnte jedoch erhebliche finanzielle und soziale Risiken mit sich bringen. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Boyle Sports erklärte der ehemalige Torhüter von Newcastle United, Shay Given, Arsenal habe heute ein solches Niveau erreicht. Allein die Tatsache, dass der Klub mit einem Spieler wie Vinicius Junior in Verbindung gebracht werde, zeige, wie sehr sein Status gestiegen sei. Die Ablösesumme für den brasilianischen Angreifer sowie Gehalt und zusätzliche Boni würden jedoch enorme finanzielle Kosten verursachen.

Rekordablöse und Artetas Philosophie

Medienberichten zufolge haben die Königlichen für ihren Star ein Preisschild von 150 Millionen Euro festgelegt. Sollte der Transfer zustande kommen, würde er zum teuersten Einkauf in der Geschichte der Premier League werden. Dennoch legt Mikel Arteta besonderen Wert darauf, im Team Disziplin und einen Geist der Geschlossenheit zu bewahren.

Während seiner Amtszeit veränderte Arteta die Vereinskultur grundlegend und stellte die gemeinsame Arbeit über den Status einzelner Stars. Genau aufgrund dieses Prinzips verließen bekannte Spieler wie Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez und Mesut Ozil den Klub, wodurch das heutige geschlossene Team aufgebaut werden konnte.

Ein Star der großen Bühne und der Teamgeist

Shay Given zufolge könnte Vinicius Junior Arsenal im letzten Drittel die Weltklassequalität verleihen, die dem Klub fehlt. Bei Real Madrid war er eine der Schlüsselfiguren hinter den Champions-League-Triumphen und gilt als technisch versierter Spieler, der in den wichtigsten Partien überzeugt hat.

Für den Trainer und die Klubführung bleibt es jedoch ebenso wichtig, die Atmosphäre in der Kabine zu bewahren, wie die sportliche Seite des Transfers zu berücksichtigen. Wie sich die Ankunft des Brasilianers auf das bestehende finanzielle Gleichgewicht und den Teamgeist auswirken würde, ist derzeit die zentrale Frage.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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