Manchester City bereit, Barcelonas Angebot für Rodri abzulehnen

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Manchester City bereit, Barcelonas Angebot für Rodri abzulehnen

Eine der spektakulärsten Geschichten des Sommer-Transferfensters zwischen den aktuellen Größen der englischen Premier League und Europas führenden Klubs nimmt Gestalt an. SPORT zufolge hat Manchester City fest beschlossen, Barcelonas erstes offizielles Angebot für Mittelfeldspieler Rodri abzulehnen. Obwohl der spanische Fußballer einem Wechsel zum katalanischen Klub zugestimmt und das Projekt von Cheftrainer Hansi Flick befürwortet hat, besteht zwischen den finanziellen Forderungen der beiden Vereine weiterhin eine große Differenz. Goal.com berichtet .

Die Führung des FC Barcelona hat Berichten zufolge Verhandlungen zwischen den Klubs aufgenommen, um den erfahrenen Mittelfeldspieler zu verpflichten, und bewertet die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss sehr positiv. Das erste Angebot der Katalanen umfasst eine garantierte Zahlung von 45 Millionen Euro sowie weitere 15 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Manchester City fordert für seinen Führungsspieler jedoch strikt 65 Millionen Euro und hat nicht vor, auch nur einen Cent von dieser Summe abzuweichen.

Der Hansi-Flick-Faktor und Real Madrids Rückzug

Die Gespräche über eine Einigung zwischen Rodri und Barcelona beschleunigten sich nach dem persönlichen Eingreifen des deutschen Trainers Hansi Flick deutlich. In der vergangenen Woche telefonierte der Coach mit dem Spieler und erläuterte ihm seine Pläne für dessen Zukunft in Katalonien. Dieses Gespräch spielte eine entscheidende Rolle bei der endgültigen Entscheidung des Spielers, der sich dafür aussprach, seine Karriere bei Barcelona fortzusetzen.

Gleichzeitig sind Real Madrids Chancen in diesem Rennen gesunken. Der spanische Rekordmeister hatte zunächst ebenfalls um Rodri geworben, doch sein Angebot über 40 Millionen Euro stieß beim Spieler und dessen Vertretern nicht auf ernsthaftes Interesse. Der Berater des Spielers, Pablo Barquero, erklärte die Situation in einem Interview mit dem Radiosender El Larguero wie folgt: "Weil Real Madrid respektvoll gehandelt hat, teilte Rodri dem Klub offen mit, dass er sich für einen Wechsel zu Barcelona entschieden habe".

Die nächsten Schritte des Transfers und die Positionen der Parteien

Die Führung von Manchester City stellt sich normalerweise Spielern nicht in den Weg, die den Klub aus eigenem Wunsch verlassen möchten. Der englische Verein ist jedoch entschlossen, eine zu niedrige Bewertung des 30-jährigen Spielers zu verhindern. Sollten Barcelonas Sportdirektor Deco und die Klubführung die finanziellen Forderungen der Engländer nicht vollständig erfüllen können, könnte der Transfer platzen und weitere Interessenten könnten wieder in den Poker einsteigen.

Rodri und seine Vertreter haben sich inzwischen vollständig mit dem katalanischen Klub auf die Vertragsbedingungen geeinigt. Nun hängt alles davon ab, ob die Führung Barcelonas die finanziellen Bedingungen von Manchester City akzeptieren kann. Es wird erwartet, dass dieser Transfer bis zum Ende des Winter- oder Sommer-Transferfensters eine der größten Geschichten im europäischen Fußball bleibt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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