Der Turiner Klub Juventus hat den 18-jährigen talentierten Flügelspieler Kerim Alajbegović aus Leverkusen verpflichtet, um seinen Kader zu verstärken. Der 35-Millionen-Euro-Transfer hat in der Fußballwelt großes Interesse ausgelöst, und vom jungen Spieler wird erwartet, dass er künftig glänzt. Wie Goal.com berichtet, glaubt der ehemalige Mittelfeldspieler des Teams, Miralem Pjanić, dass sein Landsmann dem Weg des früheren Stars Paulo Dybala folgen und beim italienischen Spitzenklub große Erfolge feiern kann. Goal.com berichtet darüber.

Kerim Alajbegović zog in der vergangenen Saison während seiner Leihe in der österreichischen Bundesliga viel Aufmerksamkeit auf sich. In 28 Einsätzen in der nationalen Meisterschaft erzielte er neun Tore und bereitete drei weitere vor. Außerdem wurde er zum jüngsten Spieler, der in der österreichischen Meisterschaft mehrere Tore erzielte, und war der einzige Spieler des Wettbewerbs mit fünf Toren und mehr als 50 erfolgreichen Dribblings.

Pjanić vergleicht ihn mit Dybala

Miralem Pjanić, der vier Saisons gemeinsam mit Paulo Dybala beim Turiner Klub spielte, lobte das Potenzial des jungen Spielers in einem Interview mit La Gazzetta dello Sport. Seiner Meinung nach gibt es sowohl bei der Ablösesumme als auch bei den Eigenschaften der Spieler Ähnlichkeiten. Entscheidend sei jedoch, was der Spieler auf dem Platz zeigt.

Pjanić sagte: "Wir wollen, dass Kerim Paulo nacheifert. Es handelt sich um eine Investition ähnlicher Größenordnung; entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Dybala hat bei Juventus viele Tore erzielt und Trophäen gewonnen. Alajbegović steht noch am Anfang und muss bescheiden bleiben, aber er verfügt über genügend Potenzial für eine Karriere auf höchstem Niveau."

Starke Auftritte und Warnungen für Bosnien und Herzegowina

Neben seinen Erfolgen im Klub hat Kerim Alajbegović auch bei der Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina auf sich aufmerksam gemacht. Er erzielte im Turnier ein Tor und wurde zum führenden Dribbler seines Landes. Miralem Pjanić erinnerte den jungen Spieler jedoch daran, dass das Tragen des schwarz-weißen Trikots eine große Verantwortung bedeutet.

Der erfahrene Mittelfeldspieler betonte, wie wichtig es sei, das Vermächtnis der Klublegenden zu respektieren: "Wenn du bei Juventus bist, spürst du die Verantwortung der Meister, die dieses Trikot vor dir getragen haben. Jetzt ist es am wichtigsten, dass Kerim seine Mitspieler besser kennenlernt und so schnell wie möglich Italienisch lernt, auch wenn wir bei Sprachen ebenfalls nicht schlecht sind."