Tottenham, eines der führenden Teams der englischen Premier League, hat kategorisch erklärt, dass der Klub seinen Kapitän Cristian Romero nicht zum Erzrivalen Arsenal ziehen lassen will. Kurz vor Schließung des Transferfensters ist klar geworden, dass es zu keinem überraschenden Deal zwischen den beiden Nordlondoner Derbyrivalen kommen wird. Das berichtet Goal.com berichtet .

Wie The Athletic berichtet, zeigte Arsenal überraschend Interesse am argentinischen Innenverteidiger, um die Abwehr zu verstärken. Der Grund dafür ist die schwere Verletzung von William Saliba, einem der wichtigsten Verteidiger des Teams. Der französische Nationalspieler spielte bei WM-Partien trotz Schmerzen und fällt nun langfristig aus.

Defensive Probleme und gescheiterte Versuche

Salibas Ausfall zwingt den amtierenden Meister zu intensiven Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Obwohl keine Operation erforderlich ist, wird der französische Verteidiger definitiv einen wichtigen Teil der Saison verpassen. Arsenal hatte zuvor ein offizielles Angebot für Aston-Villa-Verteidiger Ezri Konsa abgegeben. Der Klub lehnte die Offerte jedoch ab und verlangte 60 Millionen Pfund für den englischen Spieler.

Anschließend richtete die Arsenal-Führung ihre Aufmerksamkeit auf Cristian Romero. Tottenham erklärte jedoch unmissverständlich, keinen Spieler an den direkten Rivalen zu verkaufen. Wegen der großen Rivalität zwischen den Klubs gilt ein solcher Transfer als praktisch ausgeschlossen.

Romeros Zukunft und das Interesse europäischer Klubs

Nachdem die Arsenal-Option weggefallen ist, erklärte Tottenham, den Verteidiger nur an ausländische Klubs verkaufen zu wollen. Nach Informationen von GOAL.com versucht Atlético Madrid, aus der Situation Kapital zu schlagen. Der spanische Spitzenklub kämpft weiter um die Verpflichtung des 28-jährigen Innenverteidigers.

Zuvor war berichtet worden, dass Tottenham mit Inter Mailand eine Einigung über einen Transfer für 40 Millionen Euro (34 Millionen Pfund) erzielt habe. Romero konnte sich mit dem Serie-A-Klub jedoch noch nicht auf persönliche Vertragsbedingungen einigen, wodurch andere Interessenten weiterhin Chancen haben.

Es ist besonders hervorzuheben, dass Tottenhams Führung bereits Vorkehrungen für einen möglichen Abgang von Cristian Romero getroffen hat. Der Nordlondoner Klub hat seine Abwehr während des Transferfensters deutlich verstärkt:

Jan Paul van Hecke wurde für 52 Millionen Pfund von Brighton verpflichtet

Marcos Senesi wechselte ablösefrei von Bournemouth zum Team

Nach den Verhandlungen in den kommenden Tagen wird feststehen, in welcher Liga Cristian Romero seine Karriere fortsetzen wird.