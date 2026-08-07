Manchester City geschockt von Malo Gustos 75-Millionen-Pfund-Preisschild

Die Verantwortlichen von Manchester City sind auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader für die Champions League zu verstärken. Chelseas enorme Ablöseforderung für seinen Verteidiger könnte die Pläne jedoch erschweren. Laut GOAL.com sind die amtierenden englischen Meister an einer Verpflichtung des französischen Außenverteidigers Malo Gusto interessiert, doch die von den Londonern verlangte Summe könnte sie umstimmen. Das berichtete laut Goal.com.

Laut RMC Sport fordert Chelsea, das die Regeln des Financial Fairplay in der Championship und den europäischen Wettbewerben ausgleichen will, nach den Ausgaben im Sommer satte 75 Millionen Pfund für seinen Leistungsträger. Der hohe Preis für den 23-jährigen ehemaligen Lyon-Spieler lässt Manchester City zögern, da der Klub derzeit nicht bereit ist, diese Forderung zu erfüllen.

Interesse an Enzo Marescas ehemaligem Schützling

Manchester-City-Trainer Enzo Maresca möchte seine Abwehr mit einem gelernten Rechtsverteidiger aus seinem früheren Klub verstärken. Während seiner Zeit in London setzte der italienische Coach auf Gustos körperliche Fitness und taktische Fähigkeiten und ist überzeugt, dass der Franzose perfekt in sein neues System in Manchester passen würde.

Chelsea-Trainer Xabi Alonso nimmt jedoch ebenfalls tiefgreifende Veränderungen vor und formt den Kader nach seinen Vorstellungen. Nachdem der Klub in der vergangenen Saison die europäischen Wettbewerbe verpasst hatte, verpflichtete er Morgan Rogers für 117 Millionen Pfund von Aston Villa, um den Kader zu erneuern. Um die hohen Ausgaben auszugleichen und die finanzielle Balance wiederherzustellen, ist der Londoner Klub bereit, mehrere Schlüsselspieler zu verkaufen.

Weitere große Transferpläne

Während die Verhandlungen über Gustos Transfer an Fahrt aufnehmen, beschränken sich Enzo Marescas Pläne nicht auf einen einzigen Spieler. Berichten zufolge möchte der italienische Trainer auch einen weiteren Leistungsträger seines früheren Klubs verpflichten: Pedro Neto. Chelsea hat auch für den portugiesischen Flügelspieler eine ähnlich hohe Ablöse festgelegt. Er gilt als wichtigste Option für die Offensive, zumal Savinho möglicherweise zu Tottenham wechseln könnte.

Manchester City plant zudem große Schritte zur Verstärkung des Mittelfelds. Sollte der spanische defensive Mittelfeldspieler Rodri nach La Liga wechseln, um seine Karriere beim FC Barcelona fortzusetzen, beobachtet der Klub den argentinischen Weltmeister Enzo Fernández als Wunsch-Nachfolger genau. Chelsea dürfte jedoch mehr als 120 Millionen Pfund für seinen Star verlangen.