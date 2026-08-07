Nordkorea empfiehlt Hundesuppe gegen die Hitze

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Nordkorea empfiehlt Hundesuppe gegen die Hitze

Angesichts einer beispiellosen Hitzewelle in Nordkorea haben die Behörden der Bevölkerung eine ungewöhnliche Empfehlung ausgesprochen. Staatliche Medien raten dazu, zum Schutz vor der Hitze Suppen aus Hunde- und Hühnerfleisch zu essen.

Laut örtlichen Medien stieg die Lufttemperatur im Land am 6. August auf 36,7 GradDies gilt als die höchste in Nordkorea gemessene Temperatur seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen.

In der Zeitung der regierenden Arbeiterpartei Koreas Rodong Sinmun wurden die Ratschläge eines Arztes des Zentralen Krankenhauses in Pjöngjang zur richtigen Ernährung im Sommer veröffentlicht. Neben Lebensmitteln, die den Körper kühlen sollen, etwa Wassermelonen, Gurken und Mungbohnen, wurden auch Hundesuppe, Fisch und Brei aus roten Bohnen als bekömmliche Speisen aufgeführt.

Die Zeitung hob insbesondere Hundesuppe als traditionelles Nationalgericht des Sommers hervor. Unter Berufung auf eine weitverbreitete Redensart betonten die Autoren, dass eine solche Suppe selbst dann als „Heilmittel“ gelte, wenn sie verschüttet werde.

Außerdem wurde bekannt, dass im Land Anfang dieses Jahres ein landesweiter Wettbewerb für das beste Gericht aus Hundefleisch veranstaltet wurde. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete zudem Hühnersuppe mit Ginseng, Reis und Jujube als gesundes Sommergericht.

Das staatliche Fernsehen rät den Bürgern derzeit, bei heißem Wetter mehr Wasser zu trinken, zu schwimmen, im Freien vorsichtig Sport zu treiben und besonders auf ihre Gesundheit zu achten.

Die Behörden haben keine Angaben zu hitzebedingten Todesfällen im Land gemacht. Im benachbarten Südkorea kamen infolge einer starken Hitzewelle jedoch mehr als 20 Menschen ums Leben. Dort stiegen die Temperaturen auf 42,5 Grad—der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1904.

NordkoreaPjöngjangSüdkoreaRodong SinmunKCNA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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