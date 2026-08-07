Diebe reißen in London mit einem Auto einen Geldautomaten heraus

Ein Video eines Diebstahls in London sorgt in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Die Aufnahmen zeigen einen Mann mit schwarzer Kapuzenkleidung und grauer Hose, der ein langes Seil an einem Geldautomaten befestigt. Das andere Ende des Seils ist an einem Auto festgemacht.

Anschließend setzt sich das Auto in Bewegung und reißt den Geldautomaten mit Gewalt aus seiner Verankerung. Die Diebe schleiften den Geldautomaten hinter dem Wagen her und flohen schnell vom Tatort.

Laut der Zeitung Haber haben die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Derzeit werden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet, während nach den Verdächtigen gesucht wird, um sie zu identifizieren und festzunehmen.