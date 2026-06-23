Leiche des 8-jährigen Helden gefunden, der seinen Freund retten wollte

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Leiche des 8-jährigen Helden gefunden, der seinen Freund retten wollte

In der Republik Inguschetien, Russland, wurde nach acht Tagen Suche die Leiche des 8-jährigen Khizir Derbichev gefunden, der in einer Flussströmung verschwunden war.

Berichten zufolge wurde die Leiche des Jungen am Abend des 22. Juni identifiziert. Daraufhin gaben die Rettungsdienste das Ende der Suchaktion bekannt. Noch am selben Tag wurde Khizir unter der Teilnahme von Tausenden von Menschen beigesetzt.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 15. Juni im Fluss Sunzha. Während Khizir mit zwei Freunden am Flussufer war, stürzte einer von ihnen, Adam, ins Wasser und blieb in Baumzweigen hängen. Als Khizir dies sah, ging er ins Wasser, um seinen Freund zu retten, doch die starke Strömung riss auch ihn mit.

Das dritte Kind informierte sofort die Erwachsenen. Infolgedessen konnte Adam aus dem Wasser gerettet werden, doch Khizir wurde von der Strömung fortgerissen.

Der Vorfall wurde in den sozialen Netzwerken weit diskutiert. Viele Nutzer nannten Khizir einen „kleinen Helden“ und lobten seinen Mut. Es wurde berichtet, dass er beim Versuch, seinen Freund zu retten, sagte: „Wir sind Männer, wir müssen ihn retten.“

Neben Rettungskräften, Anwohnern und Freiwilligen beteiligten sich Tausende von Menschen aus benachbarten Republiken an der Suche nach dem Jungen. Die Ufer des Flusses Sunzha und die Umgebung wurden mehrere Tage lang gründlich abgesucht.

Starke Regenfälle und ein hoher Wasserstand im Fluss erschwerten die Sucharbeiten zusätzlich. Dennoch nahmen Tausende von Menschen an der Suche teil, in der Hoffnung, Khizir zu finden.

Khizir Derbichevs Mut wird von vielen als ein wahres Beispiel an Heldentum gewertet.

InguschetienRusslandChisir DerbitschewSunscha
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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