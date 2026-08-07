Niemand erwartete diese Einnahmequelle: Mit Klatsch verdient sie Millionen

Eine 67-jährige Frau aus Kolumbien hat gewöhnlichen Klatsch in ein ungewöhnliches Geschäft verwandelt und damit in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt.

Berichten zufolge geht sie jeden Morgen vor ihr Haus, hört aufmerksam den Gesprächen zwischen den Nachbarn zu und notiert alles Gehörte in einem speziellen Notizbuch. Außerdem sammelt sie Fotos der Menschen aus der Nachbarschaft und erstellt Diagramme darüber, wer mit wem in welcher Beziehung steht.

Die Frau verlangt angeblich 15.000 bis 30.000 kolumbianische Pesos für die neuesten Gerüchte und fordert für wertvolle Informationen noch mehr Geld.

Interessanterweise bieten die Menschen ihr oft mehr Geld dafür, Informationen nicht zu verraten, statt sie von ihr zu kaufen. So soll ein Mann der Frau fast 2,5 Millionen kolumbianische Pesos gezahlt haben, damit sie seiner Frau nichts von seiner Affäre erzählt.

Die Geschichte hat in den sozialen Medien großes Interesse geweckt und wird von den Nutzern unterschiedlich bewertet. Einige bezeichnen sie als ungewöhnliche Geschäftsidee.