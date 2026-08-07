Real-Madrid-Talent Franco Mastantuono wechselt zur Fiorentina

Franco Mastantuono, einer der vielversprechendsten jungen Stars des Weltfußballs, wird seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, bestätigte die Fiorentina offiziell die Verpflichtung des Real-Madrid-Mittelfeldspielers auf Leihbasis für eine Saison. Der Transfer gilt als wichtiger Schritt, um die Entwicklung des argentinischen Talents in Europa weiter zu beschleunigen. Goal.com berichtet .

Laut einer am Freitag veröffentlichten offiziellen Mitteilung des italienischen Klubs hat die Vereinbarung ausschließlich vorübergehenden Charakter. Die Vertragsbedingungen sehen weder eine Kaufoption noch eine Kaufpflicht vor. Auch Berichte, wonach sich die Leihe bei einer Qualifikation der Fiorentina für einen europäischen Wettbewerb automatisch verlängern würde, wurden nicht bestätigt und zurückgewiesen. Damit erhält der junge Fußballer die Möglichkeit, in Italien regelmäßig Spielpraxis in der ersten Mannschaft zu sammeln.

Der europäische Aufstieg eines River-Plate-Eigengewächses

Im vergangenen Jahr wechselte Franco Mastantuono für 45 Millionen Euro von River Plate zu Real Madrid und zog mit seinen starken Leistungen schon bald die Aufmerksamkeit auf sich. Der 18-jährige Spielmacher, ein Produkt des argentinischen Fußballs, gab bereits im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt. Für seinen Heimatverein absolvierte er 64 Pflichtspiele, erzielte zehn Tore und zeigte für sein Alter ein außergewöhnlich großes Potenzial.

Sein Talent beschränkt sich jedoch nicht auf den Vereinsfußball. Mastantuono stellte den Rekord als jüngster Spieler auf, der für die argentinische Nationalmannschaft zum Einsatz kam. Der Mittelfeldspieler debütierte unter Lionel Scaloni im Alter von 17 Jahren und 296 Tagen und übertraf damit den seit einem Jahrhundert bestehenden Rekord von Adolfo Heusinger. Dies unterstrich erneut, wie außergewöhnlich sein Talent ist.

Erfahrung in Madrid und Perspektiven in Florenz

In seiner ersten Saison bei Real Madrid kam Mastantuono trotz der großen Konkurrenz im Starensemble des Königsklubs in allen Wettbewerben auf 35 Einsätze. In der Champions League lief er zudem achtmal auf und sammelte wertvolle Erfahrung in Europas prestigeträchtigstem Wettbewerb. Dennoch kamen die Spanier zu dem Schluss, dass regelmäßige Spielzeit in der Serie A für ihn vorteilhafter sei, als auf der Ersatzbank zu sitzen.

Der junge Fußballer, der zum Stadio Artemio Franchi wechselt, erhält die Möglichkeit, sich an die hohen Anforderungen der italienischen Liga anzupassen und seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Real Madrid hat bereits früher auf ähnliche bewährte Methoden zur Förderung junger Stars gesetzt, weshalb dieser Schritt auch für Mastantuonos Zukunft positive Ergebnisse bringen dürfte.